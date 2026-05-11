Novobanco assinala integração no BPCE com campanha “Imagine mais”

A campanha foi criada pela BBDO e a estratégia de meios está a cargo da Hearts & Science. As duas agências trabalham em conjunto como equipa ON.

Com o conceito “Imagine mais”, o Novobanco marca o início da sua nova fase como parte integrante do grupo BPCE, através de uma campanha institucional multimeios. Recorde-se que a compra pelo grupo francês foi finalizada, no final de abril, por um valor fixado em 6,7 mil milhões de euros.

A campanha recorre a um elemento gráfico original do novobanco, a moldura, que desde 2025, tem rodeado as imagens das suas campanhas e dos seus produtos, explica em comunicado.

Numa primeira fase, a campanha arrancou com um teaser em cerca de 517 faces out-of-home (OOH). Durante uma semana, surgiu apenas uma imagem em branco, com a moldura do novobanco, acompanhada apenas pela expressão “Imagine mais”. “Convidámos clientes e público em geral a projetarem novas possibilidades para o futuro — do banco, da economia, das empresas, e das suas próprias vidas”, explica a marca.

Depois esta abordagem evolui para uma campanha informativa que dá contexto e significado a esse “imaginar mais”, em que os novos conteúdos em OOH e agora a rádio serão os meios de impacto. De acordo com o banco, “este momento de campanha, simboliza a abertura, o potencial e a construção conjunta, antecipando uma nova etapa em que o novobanco alia a sua proximidade e conhecimento do mercado português à escala, solidez e expertise internacional do BPCE”.

A campanha vai ainda ter uma última fase de revelação, em que a televisão será o meio central, e onde se vai materializar “o significado desta integração na vida real das pessoas e das empresas, mostrando de forma concreta como esta nova combinação de forças se traduz em mais capacidade, mais apoio e mais soluções para o dia a dia”. Está prevista arrancar no final de junho.

“A campanha ‘Imagine mais’ traduz assim não apenas uma evolução institucional, mas um convite claro. Imaginar — e concretizar — um banco mais forte, com mais capacidade para fazer acontecer”, conclui o Novobanco. Esta campanha foi criada pela BBDO e a estratégia de meios está a cargo da Hearts & Science. As duas agências trabalham em conjunto como equipa ON.