PLMJ assessora Dukes Education na compra do CLIP Porto ao grupo Violas

A PLMJ assessorou a Dukes Education na aquisição do CLIP Porto ao grupo Violas. A operação foi liderada pela sócia da área de Corporate M&A Bárbara Godinho Correia.

“Esta aquisição enquadra-se no âmbito da estratégia de investimento da Dukes Education em Portugal, que com este negócio adquiriu as sociedades CLIP – Colégio Luso Internacional do Porto e CLIP – Imobiliária, assim acrescentando ao seu portfolio uma instituição educativa de referência no Norte de Portugal, que oferece um currículo internacional, essencialmente baseado no currículo nacional inglês“, refere o escritório em comunicado.

A equipa da PLMJ envolvida na operação contou ainda com as advogadas Ânia Cruz, Beatriz Veiga Santos e Alice Margarido Fernandes, da área de Corporate M&A; Pedro Roque Coelho e Teresa Proença Varão, de Bancário e Financeiro, Mercado de Capitais; Micaela Giestas Salvador, Beatriz Ramos Lopes e Tiago Vidal, de Público, Urbanismo e Ordenamento do Território; André Barbieri e Ana Carolina Nunes, de Laboral; Rodrigo Martins Policarpo, de Europeu e Concorrência; Beatriz Paredes, de Imobiliário e Turismo; e Carolina Ventura, de Tecnologia, Media e Telecomunicações.

