Portuguesa Timestamp fecha acordos com duas empresas de defesa da Turquia

A Timestamp fechou dois acordos de parceria estratégica com as empresas turcas iMarine e a Koç Defense, dois fabricantes de sistemas para o setor da defesa.

A multinacional portuguesa, especializada em soluções tecnológicas e integração de sistemas, vai “integrar nativamente o FusionData4Defense, uma solução desenvolvida exclusivamente pela unidade SDI da Timestamp, na infraestrutura de dados proprietária já existente de cada parceiro”, afirmou a Timestamp em comunicado.

“Criámos o FusionData4Defense com uma única convicção: que a informação mais valiosa não são os dados que um sistema recolhe, mas sim o que esses dados significam quando colocados no seu contexto completo. Estas parcerias são a prova de conceito em grande escala”, frisou Nuno Dias, vice-presidente de SDI da Timestamp SI, citado em comunicado.

As duas empresas turcas, a iMarine e a Koç, vão poder manter a sua arquitetura existente sem substituir o que construíram até agora, uma vez que a Timestamp espera operar “como uma camada de enriquecimento inteligente por cima, a incorporar continuamente dados gerados pelo sistema e a fundi-los com um ecossistema selecionado de fontes de inteligência externas, incluindo OSINT, feeds SIGINT, imagens de satélite comerciais, análise de emissões de RF e fluxos de dados das forças aliadas”.

De acordo com a empresa portuguesa, estas duas parcerias “aceleram uma expansão de capacidades que, de outra forma, exigiria anos de desenvolvimento interno de IA (Inteligência Artificial) e investimento de capital significativo”, garantido que “ao adotar o Data Fusion & AI da Timestamp, ambos os fabricantes lançam no mercado variantes enriquecidas com inteligência das suas plataformas existentes em poucos meses”, pode ler-se no comunicado.

O sistema FusionData4Defense, criado pela multinacional portuguesa, “realiza um enriquecimento contínuo e bidirecional: os dados do sistema fluem para o pipeline de fusão do Timestamp, onde os modelos de IA os correlacionam com dezenas de fontes de informação em tempo real e históricas”, explica a companhia.

“A suíte conjunta de produtos, está a ser desenvolvida segundo os padrões de segurança da NATO e UE e estará disponível para projetos de nações aliadas a partir do quarto trimestre de 2026”, explicitou a Timestamp, que espera que “a Capacidade Operacional Inicial (IOC) em ambas as integrações com parceiros” aconteça durante o terceiro trimestre de 2026.

A Timestamp conta com mais de 1.200 colaboradores, com escritórios em Lisboa, Porto, Barcelona, Madrid, Bilbau, Málaga, Londres ou Amesterdão, sendo parceira estratégica de fabricantes como a Oracle, AWS, Google, IBM, IFS, Microsoft, Red Hat, Salesforce, SAP e SAS, segundo informação partilhada pela empresa.