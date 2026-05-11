BRANDS' Local Online Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros: Já sabe em que categoria o seu projeto se enquadra?
Da inovação à educação, passando pelo apoio social e ambiente, o prémio distingue projetos em várias áreas. Veja onde se enquadra o seu.
A 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros volta a distinguir projetos que contribuem para o desenvolvimento dos territórios e a melhoria da qualidade de vida das populações. Para isso, o prémio está organizado em diferentes categorias e subcategorias, que refletem a diversidade de áreas de intervenção do poder local.
Entre as principais categorias a concurso, destacam-se:
- Apoio Social
- Cultura e Património
- Democracia, Igualdade e Participação Cívica
- Desporto e Vida Saudável
- Ecologia
- Cuidado dos Animais
- Economia
- Educação
- Mobilidade
- Segurança e Proteção Civil
- Turismo
- Urbanismo e Espaços Verdes
- Saúde e Bem-Estar
Cada uma destas categorias integra várias subcategorias, permitindo enquadrar projetos de forma mais específica – desde iniciativas de combate à pobreza ou promoção da saúde mental, até projetos de literacia mediática, valorização do património ou desenvolvimento de soluções tecnológicas ao serviço das comunidades.
Esta organização permite reconhecer a diversidade do trabalho desenvolvido pelas autarquias, independentemente da sua dimensão ou localização.
Identificar corretamente a categoria e subcategoria é um passo essencial para uma candidatura bem-sucedida. Um enquadramento adequado facilita a avaliação e garante que o projeto é analisado no contexto mais relevante.
Num universo cada vez mais diverso de iniciativas locais, há um ponto em comum: todos os projetos com impacto têm lugar neste prémio – é apenas uma questão de encontrar a categoria certa.
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