Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros: Já sabe em que categoria o seu projeto se enquadra?

A 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros volta a distinguir projetos que contribuem para o desenvolvimento dos territórios e a melhoria da qualidade de vida das populações. Para isso, o prémio está organizado em diferentes categorias e subcategorias, que refletem a diversidade de áreas de intervenção do poder local.

Entre as principais categorias a concurso, destacam-se:

Apoio Social

Cultura e Património

Democracia, Igualdade e Participação Cívica

Desporto e Vida Saudável

Ecologia

Cuidado dos Animais

Economia

Educação

Mobilidade

Segurança e Proteção Civil

Turismo

Urbanismo e Espaços Verdes

Saúde e Bem-Estar

Cada uma destas categorias integra várias subcategorias, permitindo enquadrar projetos de forma mais específica – desde iniciativas de combate à pobreza ou promoção da saúde mental, até projetos de literacia mediática, valorização do património ou desenvolvimento de soluções tecnológicas ao serviço das comunidades.

Esta organização permite reconhecer a diversidade do trabalho desenvolvido pelas autarquias, independentemente da sua dimensão ou localização.

Identificar corretamente a categoria e subcategoria é um passo essencial para uma candidatura bem-sucedida. Um enquadramento adequado facilita a avaliação e garante que o projeto é analisado no contexto mais relevante.

Num universo cada vez mais diverso de iniciativas locais, há um ponto em comum: todos os projetos com impacto têm lugar neste prémio – é apenas uma questão de encontrar a categoria certa.