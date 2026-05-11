Rheinmetall e Deutsche Telekom querem criar escudo de defesa anti-drone

A empresa de defesa alemã Rheinmetall quer criar em conjunto com a Deutsche Telekom um ‘escudo’ para proteger a Alemanha de ataques com drones e ciberataques, numa altura em que vários países a nível mundial procuram investir na produção de veículos aéreos não tripulados, noticia o jornal alemão Der Spiegel.

O projeto anunciado pelas duas empresas, que ainda está numa fase preliminar, visa detetar drones para depois os deter através de sinais de interferência ou de drones intercetores. O jornal alemão esclarece que as duas empresas também ponderam travar drones com disparos laser fixados em centrais elétricas, fábricas, pontes e outras infraestruturas críticas, explicitando que o projeto não será para construir canhões antiáereos.

Enquanto a Deutsche Telekom — maior companhia de telecomunicações da Alemanha e da União Europeia — deverá contribuir com a sua experiência em redes móveis e outras aplicações digitais para o projeto conjunto, a empresa de defesa alemã será responsável por desenvolver, eventualmente, tecnologia de sensores, que convertem fenómenos físicos em sinais elétricos, e efetores, ferramentas que interagem diretamente com o ambiente que os rodeia.

A Alemanha não foi o primeiro país que se preocupou em desenvolver um escudo de defesa anti-drone, num momento em que os drones são cada vez mais a arma militar de eleição nos conflitos mundiais.

A Polónia anunciou em março que está a trabalhar num plano de construção de um sistema anti-drone usando os fundos do SAFE (Security Action for Europe), apesar do veto presidencial ao financiamento de projetos de defesa nacionais via programa de empréstimos europeus.

O Governo planeava canalizar parte dos 44 mil milhões de euros previstos receber para equipar essas forças de segurança, bem como projetos de infraestrutura. Um total de 3,5 mil milhões seria para a criação de um sistema anti-drone, o San, a ser desenvolvido por um consórcio polaco e norueguês.