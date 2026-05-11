Sociedade Espanhola de Fertilidade elege Elisa Gil Arribas como sua nova presidente

A Sociedade Espanhola de Fertilidade (SEF) elegeu a Dra. Elisa Gil Arribas, ginecologista do IVI Saragoça, como nova presidente da entidade para o período 2026-2030, durante a celebração do 35.º Congresso Nacional da sociedade científica, realizada em Sevilha.

Após a sua nomeação, a nova presidente salientou que enfrenta esta fase com o objetivo de “construir uma sociedade científica que seja real e útil para cada um dos associados e, ao mesmo tempo, abrir a SEF a todos para promover a compreensão da importância da nossa profissão na sociedade”.

Especialista em ginecologia e medicina reprodutiva, Elisa Gil Arribas trabalha atualmente como investigadora e de saúde no IVI Saragoça, tendo uma extensa carreira profissional ligada ao campo da fertilidade e reprodução assistida. Segundo a organização, a sua eleição reforça o papel do IVI como referência científica e de saúde na medicina reprodutiva.

A nomeação representa também um impulso para a liderança feminina numa área intimamente relacionada com a saúde da mulher e onde a presença de profissionais femininas é maioritária tanto no ambiente clínico como na investigação.