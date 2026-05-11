Starmer sob pressão. 70 deputados trabalhistas pedem a sua demissão
Cada vez mais trabalhistas defendem a saída do primeiro-ministro de Downing Street. Até ao momento, 70 deputados pediram a demissão de Keir Starmer e o número não deve ficar por aqui.
Keir Starmer está cada vez mais pressionado para se demitir depois da derrota do partido trabalhista (Labour) nas eleições locais da semana passada. Segundo os media britânicos, como a BBC e The Guardian, cerca de 70 deputados trabalhistas estão a pedir a saída imediata, ou pelo menos um calendário de saída, do primeiro-ministro britânico do número 10 de Downing Street.
Cada vez mais isolado, Starmer avisou que o Labour “nunca será perdoado” por mergulhar o país na incerteza com uma eleição para a liderança. Esta segunda-feira de manhã, o primeiro-ministro reconheceu que as pessoas estão “frustradas” com a política e consigo. “Sei que tenho críticos e sei que preciso de provar que estão erradas. E vou fazê-lo”, afirmou.
Durante o fim de semana, Starmer, chamou o ex-líder do Reino Unido Gordon Brown para o seu governo, como enviado especial para as finanças globais. O ex-primeiro-ministro dará “conselhos sobre como a cooperação financeira global pode construir uma Grã-Bretanha mais forte, aumentando a segurança e a resiliência do país”, refere o comunicado de Downing Street.
Na ida às urnas, na passa quinta-feira, os trabalhistas perderam cerca de 1.500 eleitos locais, o controlo de 40 autarquias e até, pela primeira vez, a maioria no parlamento do País de Gales.
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