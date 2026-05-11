Starmer sob pressão. 70 deputados trabalhistas pedem a sua demissão

Keir Starmer está cada vez mais pressionado para se demitir depois da derrota do partido trabalhista (Labour) nas eleições locais da semana passada. Segundo os media britânicos, como a BBC e The Guardian, cerca de 70 deputados trabalhistas estão a pedir a saída imediata, ou pelo menos um calendário de saída, do primeiro-ministro britânico do número 10 de Downing Street.

Cada vez mais isolado, Starmer avisou que o Labour “nunca será perdoado” por mergulhar o país na incerteza com uma eleição para a liderança. Esta segunda-feira de manhã, o primeiro-ministro reconheceu que as pessoas estão “frustradas” com a política e consigo. “Sei que tenho críticos e sei que preciso de provar que estão erradas. E vou fazê-lo”, afirmou.

Durante o fim de semana, Starmer, chamou o ex-líder do Reino Unido Gordon Brown para o seu governo, como enviado especial para as finanças globais. O ex-primeiro-ministro dará “conselhos sobre como a cooperação financeira global pode construir uma Grã-Bretanha mais forte, aumentando a segurança e a resiliência do país”, refere o comunicado de Downing Street.

Na ida às urnas, na passa quinta-feira, os trabalhistas perderam cerca de 1.500 eleitos locais, o controlo de 40 autarquias e até, pela primeira vez, a maioria no parlamento do País de Gales.