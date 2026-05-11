Justiça

Três polícias detidos no caso da esquadra do Rato em prisão domiciliária

  • Lusa
  • 11:06

Segundo o advogado Carlos Melo Alves, três agentes foram ainda suspensos de funções. Ministério Público tinha pedido prisão preventiva para quatro polícias e vigilância eletrónica para outros quatro.

Três dos 14 polícias detidos no âmbito dos casos de tortura e violações na esquadra da PSP do Rato, em Lisboa, vão ficar em prisão domiciliária e os restantes em liberdade, disse o advogado Carlos Melo Alves.

As medidas de coação foram anunciadas esta segunda-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, tendo o advogado de vários detidos, Carlos Melo Alves, explicado à saída do tribunal que três dos agentes foram também suspensos de funções.

No sábado, o Ministério Público pediu prisão preventiva para quatro polícias, vigilância com pulseira eletrónica para outros quatro e liberdade com suspensão de funções para os restantes.

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