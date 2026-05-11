Ataque ao Irão

Direto Trump considera “totalmente inaceitável” resposta do Irão à proposta de paz dos EUA

  • ECO
  • 9:11

O líder da Casa Branca considerou “inaceitável" a contraproposta iraniana para pôr fim à guerra, mantendo-se, assim, o impasse nas negociações entre Washington e Teerão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, rejeitou a resposta do Irão à mais recente proposta dos EUA para pôr fim à guerra no Médio Oriente. “Acabei de ler a resposta dos chamados ‘representantes’ do Irão. Não gosto nada — É TOTALMENTE INACEITÁVEL!”, escreveu o Chefe de Estado numa publicação na rede social Truth. A declaração está a impulsionar os preços do petróleo.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente.

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