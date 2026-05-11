Turquia reabre posto fronteiriço com a Síria ao fim de 12 anos

Um posto fronteiriço entre a Turquia e a Síria, encerrado desde 2014 devido à guerra, vai reabrir totalmente na terça-feira, depois de ter sido retomado pelo governo central sírio, anunciaram esta segunda-feira as autoridades turcas.

Este ponto de passagem, que liga a cidade turca de Akçakale (sudeste) à cidade síria de Tal Abyad (norte), será novamente aberto “ao tráfego comercial e civil (…) devido à normalização da situação na região”, indicou o governo da província turca de Sanliurfa num comunicado.

As autoridades turcas, que apoiam o governo de Damasco, sublinharam que esta reabertura é possível graças ao acordo de final de janeiro entre as forças curdas da Síria e o poder central em Damasco, nos termos do qual os combatentes curdos que controlavam a região cederam o controlo do posto fronteiriço.

“A Síria está a normalizar-se”, escreveu nas redes sociais o embaixador da Turquia em Damasco, Nuh Yilmaz, sobre o anúncio. Este posto fronteiriço tinha reaberto de forma controlada, na sequência de uma operação turca no norte da Síria em 2019, indicaram as autoridades turcas, que contam seis pontos de passagem terrestres abertos com a Síria ao longo da fronteira de mais de 900 quilómetros.

Milhares de sírios que fugiram do país durante a guerra civil que levou à queda do regime do ex-presidente Bashar al-Assad deslocaram-se precisamente para a Turquia.

Ainda esta segunda, Ancara viu ser anunciado o envio de 20 milhões de euros em ajuda humanitária por parte da Comissão Europeia para apoiar refugiados vulneráveis e comunidades de acolhimento, sendo que a maioria destas pessoas são sírios que fugiram ao país devido à guerra civil, mas também afegãos, iraquianos e iranianos.