Ucrânia. “Não houve silêncio” na frente apesar de cessar-fogo, diz Zelensky

O Presidente ucraniano afirmou esta segunda-feira que os combates com o Exército russo continuaram apesar do cessar-fogo de três dias mediado pelos Estados Unidos, acusando Moscovo de não querer o fim de quatro anos de guerra.

“Hoje, não houve silêncio na frente, houve combates. Testemunhámos tudo”, declarou Volodymyr Zelensky na mensagem noturna ao país, nas últimas horas da trégua. “Constatámos também que a Rússia não tem qualquer intenção de pôr fim a esta guerra. Infelizmente, está a preparar novos ataques”, lamentou.