Verlingue Portugal e Nexor com seguro de construção para habitação acessível

Os custos de construção tornaram-se o grande entrave à promoção imobiliária em Portugal, superando pela primeira vez até a burocracia, com um índice de pressão de 84%, de acordo com dados do Confidencial Imobiliário, com cerca de 59 mil fogos previstos a não avançarem por falta de viabilidade económica. Neste contexto, a Verlingue Portugal decidiu formalizar um protocolo exclusivo com a Nexor, empresa de gestão e promoção de ativos imobiliários, relativo a condições de seguro de construção. O objetivo é contribuir diretamente para a viabilização de projetos habitacionais com custos mais acessíveis.

O protocolo foi anunciado na 3.ª edição da Verlingue Expertise Session, que decorreu no âmbito do Salão Imobiliário de Portugal (SIL), na FIL, em Lisboa, e reuniu entidades como a EY e o Confidencial Imobiliário, além de seguradores, parceiros e representantes da comunicação social para debater a viabilidade financeira de projetos imobiliários.

João Moreira, CEO da Nexor, reforçou este diagnóstico, sublinhando o desequilíbrio entre oferta e procura nas áreas metropolitanas e a pressão crescente sobre os preços como os principais desafios atuais, motivando a assinatura deste protocolo.

Durante a sessão foi também apresentada a solução LevelUP | Tax Insurance e a solução GroundUP, ambas parte do RISE HUB da Verlingue Portugal, um ecossistema empresarial de inovação orientado para o desenvolvimento de respostas aos riscos emergentes de Microempresas, Pequenas e Médias empresas e Startups.