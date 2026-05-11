Zelensky diz que cerca de 20 países estão interessados em acordos de drones ucranianos

Volodymyr Zelensky afirmou que quase 20 países estão interessados em alcançar acordos de drones com a Ucrânia, adiantando que quatro acordos já foram assinados.

Desde o início do conflito desencadeado pelos EUA e Israel contra o Irão, o presidente ucraniano conseguiu aproveitar a experiência do país com drones para fechar uma série de acordos diplomáticos durante visitas ao Médio Oriente e à Europa.

“Quase 20 países estão atualmente envolvidos em vária fases: quatro acordos já foram assinados e os primeiros contratos ao abrigo destes acordos estão agora a ser preparados”, disse Zelensky através da rede social ‘X’, após dialogar com Rustem Umerov, o principal mediador da delegação ucraniana no conflito com a Rússia.

O presidente ucraniano acrescentou que “para além do Médio Oriente e do Golfo, do Cáucaso do Sul e da Europa”, a Ucrânia vai lançar uma “nova cooperação de segurança no âmbito dos Acordos de Drone com outras partes do mundo também”.

Ucrânia fecha acordos na Europa e no Golfo

No mês passado, Volodymyr Zelensky firmou em Berlim um acordo estratégico com o chanceler alemão, Friedrich Merz, no domínio da defesa, com ênfase na produção bilateral de drones. A empresa alemã Quantum Systems, especializada nestes veículos aéreos não tripulados, anunciou nesse dia a criação de duas “novas joint ventures com fabricantes ucranianos”. A QWI, “que reforçará a defesa aérea”, com a ucraniana WIY Drones, e a QTI, “que se concentrará na produção de sistemas terrestres não tripulados”, com a ucraniana Tencore.

O líder ucraniano também esteve, em abril, na Noruega, onde assinou um acordo com o primeiro-ministro, Jonas Gahr Store, para estreitar a cooperação militar com Oslo, que inclui o fabrico de drones ucranianos neste país nórdico. O acordo inclui também um aumento da produção de equipamento de defesa aérea e de munições, explicou o líder norueguês.

Também a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou estar interessada em produzir drones em conjunto com a Ucrânia. “Falámos hoje sobre como fortalecer a nossa cooperação em defesa. A Itália, em particular, está muito interessada em desenvolver uma produção conjunta de drones, um setor no qual a Ucrânia se tornou líder nestes anos”, disse Meloni na altura.

A experiência adquirida nesta área permitiu a Kiev enviar especialistas em combate a drones para vários países do Golfo Pérsico, alvo de ataques do Irão, aliado da Rússia.

Os países da região, incluindo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, querem reforçar a defesa da região com um drone de interceção de mísseis ucraniano de baixo custo como uma forma mais barata de contrariar os ataques iranianos, que têm esgotado as reservas de mísseis fabricados nos Estados Unidos da América, noticiou a Reuters em abril.