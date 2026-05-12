5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o primeiro-ministro se desloca à Invicta, onde reúne com os presidentes de câmara do Porto e de Lisboa, o BdP publica o relatório de supervisão comportamental e o INE divulga um inquérito à situação financeira das famílias relativo a 2024. Ainda por cá, a Sonaecom apresenta as contas do primeiro trimestre e a Advocatus Summit regressa para a sua 9.ª edição.

Montenegro reúne com autarcas do Porto e Lisboa

O primeiro-ministro reúne-se, esta terça-feira, na Casa do Roseiral, na Invicta, com os presidentes da câmara do Porto e de Lisboa, Pedro Duarte e Carlos Moedas, respetivamente. A partir das 14h30, Luís Montenegro intervém na Conferência “40 anos de Portugal na UE: Sucessos e Desafios”, que acontece na Universidade Católica Portuguesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, também participa nesta iniciativa.

BdP publica relatório de supervisão comportamental

O Banco de Portugal (BdP) divulga esta terça-feira o relatório de supervisão comportamental. Em 2024, o BdP reforçou a sua atuação na supervisão comportamental junto das instituições financeiras, culminando numa devolução recorde de 22 milhões de euros aos clientes bancários devido a comissões e juros cobrados indevidamente.

Sonaecom apresenta contas do primeiro trimestre

A Sonaecom presta contas ao mercado sobre a atividade no primeiro trimestre deste ano. A dona da Nos e Público atingiu lucros de 51,6 milhões de euros em 2025, valor que compara com os 17,3 milhões de euros registados no ano anterior.

Como andam as finanças das famílias

Esta terça-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga um inquérito à situação financeira das famílias relativo a 2024, cuja divulgação estava inicialmente prevista para dezembro de 2025. Apresenta igualmente o índice de março do volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços.

Advocatus Summit reúne líderes do setor

A Advocatus Summit regressa esta terça-feira para a 9.ª edição, consolidando o seu posicionamento como um dos principais fóruns de ligação entre a advocacia de negócios e os agentes empresariais em Portugal. O evento acontece no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, inserido nas comemorações do centenário da instituição. A sessão de abertura conta com as intervenções da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e do bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano.