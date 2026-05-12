Agência Europeia de Defesa tem 2 milhões para ‘drones kamikaze’ que serão testados em Portugal

A Agência de Defesa Europeia (EDA) tem dois milhões de euros para novas soluções de ‘drones kamikaze’ que serão postas à prova em Portugal. Os finalistas da competição “Sentinel Strike Challenge”, no âmbito do Hub for EU Defence Innovation (HEDI), irão testar as soluções durante o HEDI–OPEX 2026, que decorre em setembro-outubro com o Artex2026, o exercício operacional do Exército Português, no campo militar de Santa Margarida.

A EDA, através do HEDI, abriu até 4 de junho candidaturas para o “Sentinel Strike Challenge”, uma competição (e não um processo de compra, frisa a Agência) que visa apoiar a “experimentação operacional de novas capacidades de munições de ataque de precisão na Europa”, isto é, as chamadas ‘loitering munition‘ também conhecidas como ‘drones kamikaze’.

Através desta competição a EDA pretende “permitir que participantes selecionados da indústria demonstrem sistemas completos de munição de ataque de precisão sob condições controladas de experimentação militar”, mas também “reunir utilizadores operacionais, especialistas técnicos, a indústria e as autoridades nacionais para apoiar o ecossistema de inovação em defesa da Europa”, entre outros objetivos.

As soluções deverão ter uma capacidade de carga até 25 quilogramas e uma abrangência operacional até 40 quilómetros. Planeamento de missão, implementação, deteção, identificação e monitorização do alvo são alguns dos aspetos que serão objeto de avaliação. “O desafio irá concentra-se em sistemas completos de munição de ataque de precisão que combinam funções de inteligência, vigilância e reconhecimento, navegação e ataque de precisão numa única capacidade”, informa a EDA em comunicado.

Processo de participação

A competição está estruturada em duas fases. Na primeira, os candidatos irão apresentar as propostas técnicas para avaliação, até 10 prémios poderão ser atribuídos nesta fase, tendo a EDA destinado cerca de 200 mil euros para esta fase da competição.

Destes 10, os cinco melhor colocados serão convidados a avançar para a fase seguinte: a de experimentação operacional. Estando reservado 1,8 milhões de euros para esta fase.

“A campanha está prevista para ocorrer entre setembro e outubro de 2026 em Portugal, no âmbito da Campanha de Experimentação Operacional HEDI 2026, em conjunto com o exercício de experimentação tecnológica ARTEX26 do Exército Português. Os testes deverão ser realizados no campo militar de Santa Margarida, incluindo demonstrações com munição real”, refere a EDA.

Este é o segundo OPEX da HEIDI a realizar-se. A primeira edição “envolveu seis empresas europeias, 17 Estados-Membros e cerca de 150 militares e técnicos no terreno, tendo sido conduzidas mais de 330 missões com sistemas não tripulados terrestres e aéreos. Para 2026, é expectável um envolvimento internacional semelhante”, adiantou em janeiro porta-voz do Exército Português ao ECO/eRadar.

“As campanhas de experimentação europeia priorizam soluções com aplicação direta em contexto operacional, incluindo sistemas autónomos aéreos e terrestres (UAS/UGS); emprego em logística (reabastecimento, evacuação sanitária) e apoio a operações; reconhecimento e vigilância; experimentação de loitering munitions; interoperabilidade entre sistemas, com foco na integração em cenários operacionais realistas”, elenca.

O exercício operacional europeu decorre em simultâneo com o Army Technological Experimentation (ARTEx 26), organizado anualmente pelo Exército Português, através do CEMTEx. “A iniciativa tem relevância nacional e internacional: contribui para a modernização da Força Terrestre, acelera a aprendizagem operacional (doutrina, treino e integração), potencia a Indústria e Economia da Defesa e aprofunda a ligação entre Forças Armadas, empresas, universidades e centros de I&D, ao mesmo tempo que reforça a interoperabilidade europeia e o contributo de Portugal na inovação de defesa no quadro da UE”, destacou na época porta-voz do Exército Português.

No ano passado, 31 empresas participaram neste exercício.