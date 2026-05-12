André Freire de Andrade deixa grupo Dentsu

Mariano Di Benedetto vai passar a liderar o cluster da Europa Ocidental e do Sul e MEA. André Freire de Andrade liderava Europa, Médio Oriente e África.

A Dentsu anunciou esta terça-feira uma simplificação da sua operação na região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA), adotando uma nova estrutura baseada em clusters. Esta reestruturação ditou a saída do português André Freire de Andrade, que liderava a região como CEO desde 2023 e que abandona o grupo após mais de 20 anos de casa. As mudanças entram em vigor a 1 de julho.

Com este novo modelo organizacional, a operação da Dentsu passará a dividir-se em três grandes blocos — Norte da Europa, Europa Central e Europa Ocidental, do Sul e MEA. O mercado português integrará este último cluster, cuja liderança ficará a cargo de Mariano Di Benedetto. O novo responsável acumulará a gestão de Portugal, Espanha, França e África Subsariana com as suas atuais funções que incluem Itália, Grécia, Israel, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Egito, Marrocos, Líbano, Qatar e Turquia. Em paralelo, Annette Male assumirá a liderança do cluster do Norte da Europa, enquanto Sławomir Stępniewski manterá a gestão da Europa Central.

“Desde que assumi o cargo de CEO Global, o meu foco tem sido construir uma Dentsu mais simples, ágil e ainda mais centrada no cliente. O nosso modelo evoluído de clusters na EMEA reflete esse compromisso. Reduz a complexidade, aproxima a liderança dos clientes e melhora a nossa capacidade de colaborar, mobilizando talento e competências com rapidez”, explica o presidente e CEO global, Takeshi Sano, citado em comunicado.

Sobre a saída do líder português, Sano deixou palavras de apreço. “Gostaria de agradecer ao André pela sua liderança na região e pela sua contribuição significativa para a Dentsu ao longo de muitos anos. Estou também ansioso por trabalhar mais de perto com a Annette, o Sławomir e o Mariano, contando com o apoio contínuo de Giulio Malegori, executive senior advisor da Dentsu e chairman da Dentsu EMEA, à medida que desenhamos juntos este novo capítulo fundamental da Dentsu”, acrescentou ainda.

Esta remodelação na EMEA surge depois de, em fevereiro, o grupo de publicidade ter anunciado a substituição de Hiroshi Igarashi por Takeshi Sano na presidência executiva. A decisão foi tomada após a empresa ter registado em 2025 um prejuízo recorde de 327,6 mil milhões de ienes — cerca de 1,8 mil milhões de euros. Na altura, a hierarquia global da Dentsu já tinha sido simplificada, mas André Freire de Andrade havia mantido, até agora, a sua posição na liderança da região EMEA.

Durante os seus mais de 20 anos no grupo, André Freire de Andrade assumiu o cargo de CEO da [então] Carat entre 2004 e 2011, tendo depois passado a CEO da Aegis Media Portugal e Espanha em 2011 e a CEO Iberia & Sub-Saharan Africa da Dentsu em 2013. Uma década depois, em 2023, ascendeu ao cargo de CEO da Dentsu EMEA, que agora deixa.