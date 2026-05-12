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António Soares Franco assume direção de marketing da José Maria da Fonseca

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Membro da sétima geração da família proprietária, a entrada de António Soares Franco ocorre num momento de transição geracional na empresa.

António Soares Franco é o novo head of marketing da José Maria da Fonseca. A contratação surge no âmbito da reorganização do departamento de marketing, que evolui para uma abordagem mais global.

Assim, para além do mercado nacional, o novo responsável de marketing será também responsável pelos mercados internacionais, “promovendo uma comunicação integrada e consistente em todos os territórios onde a marca está presente”. Entre as suas responsabilidades estará ainda a integração do plano de replantação vitícola na estratégia global de marcas da empresa.

Membro da sétima geração da família proprietária, a entrada de António Soares Franco ocorre num momento de transição geracional na empresa, marcado pela progressiva saída da 6.ª geração das funções executivas.

“Este movimento reforça a continuidade do modelo familiar da empresa, assegurando a preservação do seu legado histórico, ao mesmo tempo que integra novas competências e uma visão alinhada com os desafios atuais e futuros do setor“, aponta em comunicado a marca.

“É com grande sentido de responsabilidade e orgulho que assumo este desafio na José Maria da Fonseca que, mais do que um desafio profissional, é dar continuidade a uma história familiar que atravessa gerações, com uma história tão rica e um papel tão relevante no setor“, comenta o novo responsável de marketing.

O objetivo passa por reforçar a consistência e a relevância das nossas marcas, através de uma abordagem mais integrada e global, respeitando sempre o legado que nos define, mas preparados para responder às exigências dos mercados atuais e futuros”, conclui, citado em comunicado.

Ao longo da sua carreira, António Soares Franco passou pela Nos, onde foi responsável pela marca Nos Empresas, e por agências como a Samy Iberia e a Fullsix (Havas CX), onde liderou projetos de estratégia e gestão de marcas de referência. Já viveu e trabalhou no Reino Unido, Hungria e Cazaquistão, onde integrou a Aicep.

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