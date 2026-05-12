APIT lança marca “Watch Portugal” orientada para a internacionalização

Assinada pela agência Jelly, “Watch Portugal funciona como um statement, uma atitude, um conceito e, fundamentalmente, um convite”, explica Susana Gato, presidente executiva da APIT.

A Associação Independente de Produtores de Televisão (APIT) vai passar a apresentar-se a nível internacional com a assinatura “Watch Portugal”. A marca “simboliza o início de uma nova etapa para o audiovisual português, com um posicionamento claro orientado para a internacionalização das produções nacionais e para o fortalecimento da produção independente em Portugal”, explica a associação que representa os produtores independentes de televisão.

“Mais do que um rebranding, trata-se de uma afirmação estratégica que reflete ambição, contemporaneidade e uma visão reforçada do papel da APIT como entidade estruturante do setor“, resume a associação.

Assinada pela agência Jelly, “Watch Portugal funciona como um statement, uma atitude, um conceito e, fundamentalmente, um convite”, acrescenta Susana Gato, presidente executiva da APIT.

“Achámos que era fundamental que, quando estamos presentes em eventos internacionais – e cada vez temos mais essa presença constante, em nome próprio – que houvesse uma comunicação de Portugal com uma assinatura própria. Já o fazíamos como “Producers from Portugal”, mas achávamos que era preciso ir mais longe e criar uma assinatura, como alguns países já o fazem”, enquadra em conversa com o +M a responsável.

Assim, “quando aparecemos no exterior e, visto que o foco da APIT é a internacionalização, temos uma imagem que diga ao que vamos. E que as pessoas, quando olham para a imagem, saibam que estamos lá para fazer os nossos conteúdos viajar”.

O objetivo é que, em termos de produção audiovisual, Portugal seja olhado como um país “criativo e um parceiro”. Ou seja, que o país atraia filmagens, mas que “não seja só virem filmar a Portugal”, seja que filmem com os produtores nacionais, tanto em termos de produção executiva como criatividade, aumentando assim as coproduções.

“A missão” é tornar esta marca uma espécie de “Visit Portugal”, resume Susana Gato, comparando com a assinatura do Turismo de Portugal.

A imagem, que virá a associada ao nome da associação, vai ser apresentada no final de maio, na Conecta, em Palma de Maiorca.