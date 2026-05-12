Comboio histórico do Douro vai circular entre 6 de junho e 18 de outubro

O comboio histórico regressa à Linha do Douro no dia 06 de junho num programa que inclui cerca de 50 viagens e se prolonga até 18 de outubro, segundo informação divulgada esta terça-feira pela CP.

Pelo segundo ano consecutivo, as cinco carruagens do comboio histórico vão ser puxadas por uma locomotiva diesel dos anos 60 em substituição da locomotiva a vapor, devido a restrições na Linha Ferroviária do Douro.

Em 2025, a Infraestruturas de Portugal implementou restrições preventivas na Linha do Douro, que não afetam o serviço ferroviário regular atual, mas obrigam a que a tração do comboio histórico não possa ser feita com recurso à locomotiva a vapor.

A Comboios de Portugal (CP) divulgou esta terça, na sua página oficial na Internet, que o programa 2026 do comboio histórico arranca a 6 de junho, prevendo a realização de cerca de 50 viagens, aos sábados, domingos e algumas quartas-feiras até 18 de outubro.

A composição vai circular ao longo de 36 quilómetros, entre as estações do Peso da Régua, distrito de Vila Real, e do Tua, distrito de Bragança, e inclui carruagens históricas do início do século XX e percorre paisagem classificada pela UNESCO como Património Mundial.

O programa contempla ainda música tradicional da região, degustação de um cálice de vinho do Porto e uma paragem no Pinhão (Alijó) para apreciar os painéis de azulejos da estação.