Conversas improváveis e jornalismo ao vivo no Festival ECO

O Festival ECO é um encontro que junta economia, política, cultura, liderança e inovação para celebrar o 10.º aniversário. No dia 27 de maio, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A entrada é livre, mediante inscrição aqui, e sujeita à lotação do espaço.

O que une António Barreto, Miguel Maya, André Villas Boas, Martim Sousa Tavares, Ana Figueiredo, Paulo Macedo e João Louro, entre tantos outros? É o que o Festival ECO vai mostrar no dia 27 de maio no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a partir das 09h00.

O ECO assinala o seu 10.º aniversário com a realização do Festival ECO, um evento que será um encontro entre leitores, parceiros e protagonistas de várias áreas, dedicado à discussão de ideias, ao debate e ao contacto direto com a redação.

A programação do Festival ECO cruza economia, política, empresas, cultura, liderança e inovação. “A ambição é abrir o ECO ao público de uma forma mais ampla, tirando o jornal do ecrã e levando para o palco conversas, bastidores e momentos de descoberta, com uma redação ao vivo”, de acordo com o seu diretor, António Costa. As “Conversas Improváveis” juntam protagonistas de áreas que raramente se cruzam, promovendo diálogos entre perfis de diferentes setores e trajetórias.

Estes são os convidados já confirmados do Festival ECO:

António Barreto , sociólogo, num episódio especial ao vivo do podcast O Mistério das Finanças

, sociólogo, num episódio especial ao vivo do podcast Ana Figueiredo, CEO da MEO + Francisco Neto , treinador da Seleção Portuguesa de Futebol Feminino

CEO da MEO + , treinador da Seleção Portuguesa de Futebol Feminino Pedro Duarte , presidente da Câmara Municipal do Porto + André Villas Boas , presidente do FC Porto

, presidente da Câmara Municipal do Porto + , presidente do FC Porto António Brochado Correia , Territory Senior Partner da PwC + Martim Sousa Tavares , maestro

, Territory Senior Partner da PwC + , maestro António Lobo Xavier , chairman da EDP + António Lobo Xavier , chef

, chairman da EDP + , chef Bernardo Maciel , CEO da Yunit Consulting + Nuno Delgado , judoca medalhado olímpico

, CEO da Yunit Consulting + , judoca medalhado olímpico Bruno Ferreira , managing partner da PLMJ + Marlene Vieira , chef

, managing partner da PLMJ + , chef Cristina Rodrigues, CEO Capgemini Portugal + Roberta Medina, Empresária

CEO Capgemini Portugal + Empresária Marcelo Nico, diretor geral da Tabaqueira + Chakall , chef

diretor geral da Tabaqueira + , chef José Eduardo Martins, partner da Abreu Advogados + Ana Bárbara Pedrosa , escritora

partner da Abreu Advogados + , escritora José Rui Meneses e Castro , co-CEO e founder do MAP Group + Nini Andrade Silva , designer de interiores e pintora

, co-CEO e founder do MAP Group + , designer de interiores e pintora Luís Pinho , country director da Helexia + Susana Gaspar , cantora lírica soprano

, country director da Helexia + , cantora lírica soprano Miguel Maya, CEO do Millennium bcp + Luísa V. Lopes , neurocientista no Gulbenkian Institute for Molecular Medicine

bcp Institute Medicine Nuno Cerejeira Namora , founding partner da Cerejeira Namora + Pedro Chagas Freitas, escritor

, founding partner da Cerejeira Namora + escritor Pedro António , chief information and technology officer do Grupo Ageas Portugal + José Soares , professor catedrático da U.Porto e especialista em performance humana

, chief information and technology officer do Grupo Ageas Portugal + , professor catedrático da U.Porto e especialista em performance humana Rui Patrício, sócio da Morais Leitão + João Louro, artista plástico

A entrada é livre, mediante inscrição, e sujeita à lotação do espaço.