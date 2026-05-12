Conferência

Conversas improváveis e jornalismo ao vivo no Festival ECO

 ECO,

O Festival ECO é um encontro que junta economia, política, cultura, liderança e inovação para celebrar o 10.º aniversário. No dia 27 de maio, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O que une António Barreto, Miguel Maya, André Villas Boas, Martim Sousa Tavares, Ana Figueiredo, Paulo Macedo e João Louro, entre tantos outros? É o que o Festival ECO vai mostrar no dia 27 de maio no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a partir das 09h00.

O ECO assinala o seu 10.º aniversário com a realização do Festival ECO, um evento que será um encontro entre leitores, parceiros e protagonistas de várias áreas, dedicado à discussão de ideias, ao debate e ao contacto direto com a redação.

A programação do Festival ECO cruza economia, política, empresas, cultura, liderança e inovação. “A ambição é abrir o ECO ao público de uma forma mais ampla, tirando o jornal do ecrã e levando para o palco conversas, bastidores e momentos de descoberta, com uma redação ao vivo”, de acordo com o seu diretor, António Costa. As “Conversas Improváveis” juntam protagonistas de áreas que raramente se cruzam, promovendo diálogos entre perfis de diferentes setores e trajetórias.

Estes são os convidados já confirmados do Festival ECO:

  • António Barreto, sociólogo, num episódio especial ao vivo do podcast O Mistério das Finanças
  • Ana Figueiredo, CEO da MEO + Francisco Neto, treinador da Seleção Portuguesa de Futebol Feminino
  • Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto + André Villas Boas, presidente do FC Porto
  • António Brochado Correia, Territory Senior Partner da PwC + Martim Sousa Tavares, maestro
  • António Lobo Xavier, chairman da EDP + António Lobo Xavier, chef
  • Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting + Nuno Delgado, judoca medalhado olímpico
  • Bruno Ferreira, managing partner da PLMJ + Marlene Vieira, chef
  • Cristina Rodrigues, CEO Capgemini Portugal + Roberta Medina, Empresária
  • Marcelo Nico, diretor geral da Tabaqueira + Chakall, chef
  • José Eduardo Martins, partner da Abreu Advogados + Ana Bárbara Pedrosa, escritora
  • José Rui Meneses e Castro, co-CEO e founder do MAP Group + Nini Andrade Silva, designer de interiores e pintora
  • Luís Pinho, country director da Helexia + Susana Gaspar, cantora lírica soprano
  • Miguel Maya, CEO do Millennium bcp + Luísa V. Lopes, neurocientista no Gulbenkian Institute for Molecular Medicine
  • Nuno Cerejeira Namora, founding partner da Cerejeira Namora + Pedro Chagas Freitas, escritor
  • Pedro António, chief information and technology officer do Grupo Ageas Portugal + José Soares, professor catedrático da U.Porto e especialista em performance humana
  • Rui Patrício, sócio da Morais Leitão + João Louro, artista plástico

A entrada é livre, mediante inscrição, e sujeita à lotação do espaço.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Conversas improváveis e jornalismo ao vivo no Festival ECO

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Habitação
Custo de construir casa nova acelera para 5,8% em março

Em março, construir uma habitação nova era 5,8% mais caro do que um ano antes, um agravamento explicado em grande parte pela subida de 8,2% do custo da mão-de-obra.

Joana Abrantes Gomes,

Energia
Climáximo mancha de tinta vermelha fachada da empresa Thales

Os ativistas protestaram face à parceria que a firma tem com a produtora de armas israelita Elbit Systems.

Lusa,

Saúde
Mais de 2.500 vagas para recém-especialistas no SNS

Segundo o despacho publicado esta segunda-feira em Diário da República, 1.749 são para especialidades hospitalares, 711 para Medicina Geral e Familiar e 68 para Saúde Pública.

Lusa,