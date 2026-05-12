Conversas improváveis e jornalismo ao vivo no Festival ECO
O Festival ECO é um encontro que junta economia, política, cultura, liderança e inovação para celebrar o 10.º aniversário. No dia 27 de maio, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
- A entrada é livre, mediante inscrição aqui, e sujeita à lotação do espaço.
O que une António Barreto, Miguel Maya, André Villas Boas, Martim Sousa Tavares, Ana Figueiredo, Paulo Macedo e João Louro, entre tantos outros? É o que o Festival ECO vai mostrar no dia 27 de maio no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a partir das 09h00.
O ECO assinala o seu 10.º aniversário com a realização do Festival ECO, um evento que será um encontro entre leitores, parceiros e protagonistas de várias áreas, dedicado à discussão de ideias, ao debate e ao contacto direto com a redação.
A programação do Festival ECO cruza economia, política, empresas, cultura, liderança e inovação. “A ambição é abrir o ECO ao público de uma forma mais ampla, tirando o jornal do ecrã e levando para o palco conversas, bastidores e momentos de descoberta, com uma redação ao vivo”, de acordo com o seu diretor, António Costa. As “Conversas Improváveis” juntam protagonistas de áreas que raramente se cruzam, promovendo diálogos entre perfis de diferentes setores e trajetórias.
Estes são os convidados já confirmados do Festival ECO:
- António Barreto, sociólogo, num episódio especial ao vivo do podcast O Mistério das Finanças
- Ana Figueiredo, CEO da MEO + Francisco Neto, treinador da Seleção Portuguesa de Futebol Feminino
- Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto + André Villas Boas, presidente do FC Porto
- António Brochado Correia, Territory Senior Partner da PwC + Martim Sousa Tavares, maestro
- António Lobo Xavier, chairman da EDP + António Lobo Xavier, chef
- Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting + Nuno Delgado, judoca medalhado olímpico
- Bruno Ferreira, managing partner da PLMJ + Marlene Vieira, chef
- Cristina Rodrigues, CEO Capgemini Portugal + Roberta Medina, Empresária
- Marcelo Nico, diretor geral da Tabaqueira + Chakall, chef
- José Eduardo Martins, partner da Abreu Advogados + Ana Bárbara Pedrosa, escritora
- José Rui Meneses e Castro, co-CEO e founder do MAP Group + Nini Andrade Silva, designer de interiores e pintora
- Luís Pinho, country director da Helexia + Susana Gaspar, cantora lírica soprano
- Miguel Maya, CEO do Millennium bcp + Luísa V. Lopes, neurocientista no Gulbenkian Institute for Molecular Medicine
- Nuno Cerejeira Namora, founding partner da Cerejeira Namora + Pedro Chagas Freitas, escritor
- Pedro António, chief information and technology officer do Grupo Ageas Portugal + José Soares, professor catedrático da U.Porto e especialista em performance humana
- Rui Patrício, sócio da Morais Leitão + João Louro, artista plástico
A entrada é livre, mediante inscrição, e sujeita à lotação do espaço.
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