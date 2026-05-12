Mediação

Corretora Gallagher vai fazer seguro direto em Espanha

  • Carolina Neves Carvalho
  • 17:00

A corretora entra no seguro direto no mercado espanhol com Ana Matarranz como CEO. Entretanto Português Miguel Araújo foi nomeado recentemente líder da Gallagher Re Iberia.

A Gallagher, terceira maior corretora de seguros a nível mundial, comunicou na segunda-feira à sua estrutura global a decisão de iniciar operações de corretagem de seguro direto em Espanha, nomeando Ana Matarranz como CEO para liderar o negócio no país. Já o braço de resseguro do grupo nomeou recentemente o português Miguel Araújo para liderar o negócio ibérico da Gallagher Re.

Ana Matarranz vai assumir o comando da Gallagher Espanha como CEO na entrada direta da corretora no mercado espanhol.

 

Matarranz vai liderar a estratégia de crescimento do grupo em Espanha e, de acordo com o Inese, será também responsável por aproximar as operações ibéricas às das equipas da Gallagher na América Latina, onde o grupo já opera a partir do Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Equador.

lex Nagler, CEO da Gallagher para a Europa acerca da nomeação de Matarranz, sunlinha que “a sua visão estratégica, as suas sólidas relações no setor e o seu compromisso com o serviço ao cliente, bem como o seu comprovado histórico de sucesso na criação e crescimento de negócios em ambientes complexos e competitivos colocam-na numa posição ideal para liderar o nosso negócio em Espanha”.

Atuária com pós-graduações no IESE, The Valley e no MIT, conta com mais de 20 anos de experiência nos setores de seguros e consultoria estratégica. Exerceu cargos na WTW e na Howden, onde até março de 2025 era diretora-geral de Human Capital & Benefits, tendo também passado pela Caser-Helvetia.

Miguel Araújo é o mais recente líder da Gallagher Re Iberia

Já no ramo de resseguro da corretora, é um português quem lidera agora a Gallagher Re. Miguel Araújo, licenciado pela Universidade do Porto, onde concluiu um doutoramento em engenharia sísmica e dinâmica estrutural, com foco na avaliação de segurança e perdas em edifícios residenciais e industriais, foi nomeado líder do negócio ibérico da Gallagher Re após ter servido como diretor executivo da mesma empresa em Madrid desde fevereiro de 2023.

Miguel Araújo, anteriormente Executive Director da Gallagher Re, foi recentemente promovido a líder do braço ressegurador da corretora.

Anteriormente corretor de resseguro e especialista em análise de catástrofes (EMEA) na Willis Re em Londres, passou também mais de quatro anos na AXIS Capital como analista sénior de modelação de catástrofes naturais.

A tentativa de entrada da Gallagher no seguro direto espanhol não é novidade. Em 2024, o grupo tentou adquirir a corretora PIB Group, operação que acabou por não se concretizar.

Em Portugal, a Gallagher é representada pela corretora Costa Duarte, que integra a Gallagher Global Network (GGN), a rede internacional de parceiros locais do grupo. A Gallagher Re não tem escritório próprio em Portugal, sendo a cobertura do mercado português feita a partir de Madrid.

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