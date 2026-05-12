Corretora Gallagher vai fazer seguro direto em Espanha

A Gallagher, terceira maior corretora de seguros a nível mundial, comunicou na segunda-feira à sua estrutura global a decisão de iniciar operações de corretagem de seguro direto em Espanha, nomeando Ana Matarranz como CEO para liderar o negócio no país. Já o braço de resseguro do grupo nomeou recentemente o português Miguel Araújo para liderar o negócio ibérico da Gallagher Re.

Matarranz vai liderar a estratégia de crescimento do grupo em Espanha e, de acordo com o Inese, será também responsável por aproximar as operações ibéricas às das equipas da Gallagher na América Latina, onde o grupo já opera a partir do Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Equador.

lex Nagler, CEO da Gallagher para a Europa acerca da nomeação de Matarranz, sunlinha que “a sua visão estratégica, as suas sólidas relações no setor e o seu compromisso com o serviço ao cliente, bem como o seu comprovado histórico de sucesso na criação e crescimento de negócios em ambientes complexos e competitivos colocam-na numa posição ideal para liderar o nosso negócio em Espanha”.

Atuária com pós-graduações no IESE, The Valley e no MIT, conta com mais de 20 anos de experiência nos setores de seguros e consultoria estratégica. Exerceu cargos na WTW e na Howden, onde até março de 2025 era diretora-geral de Human Capital & Benefits, tendo também passado pela Caser-Helvetia.

Miguel Araújo é o mais recente líder da Gallagher Re Iberia

Já no ramo de resseguro da corretora, é um português quem lidera agora a Gallagher Re. Miguel Araújo, licenciado pela Universidade do Porto, onde concluiu um doutoramento em engenharia sísmica e dinâmica estrutural, com foco na avaliação de segurança e perdas em edifícios residenciais e industriais, foi nomeado líder do negócio ibérico da Gallagher Re após ter servido como diretor executivo da mesma empresa em Madrid desde fevereiro de 2023.

Anteriormente corretor de resseguro e especialista em análise de catástrofes (EMEA) na Willis Re em Londres, passou também mais de quatro anos na AXIS Capital como analista sénior de modelação de catástrofes naturais.

A tentativa de entrada da Gallagher no seguro direto espanhol não é novidade. Em 2024, o grupo tentou adquirir a corretora PIB Group, operação que acabou por não se concretizar.

Em Portugal, a Gallagher é representada pela corretora Costa Duarte, que integra a Gallagher Global Network (GGN), a rede internacional de parceiros locais do grupo. A Gallagher Re não tem escritório próprio em Portugal, sendo a cobertura do mercado português feita a partir de Madrid.