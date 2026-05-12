Crioestaminal compra BebéVida para criar ‘gigante’ da criopreservação

A Stemlab, que opera sob a marca Crioestaminal, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da aquisição da Corvida, que através da Stamcriovitae é dona da BebéVida. Caso passe no crivo do regulador, a operação reforçará o estatuto da Crioestaminal como líder do setor.

A Crioestaminal foi criada em 2003 por um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra para a criopreservação de células estaminais do sangue do cordão umbilical para usá-las no tratamento de doenças futura. Em 2018 foi adquirida pelo grupo polaco Famicord, que entretanto passou a integrar a alemã Vita 34 AG, criando o maior banco de células estaminais da Europa, com presença em 34 países e receitas de 88,2 milhões de euros em 2025.

Não é a primeira vez que a Crioestaminal protagoniza uma consolidação no mercado nacional de criopreservação de células estaminais. Em 2019, adquiriu a Bébécord, que atua no mesmo segmento, a Bébé4D, que presta serviços de imagiologia através da realização de ecografias 3D e 4D, e ativos da MedicalMedia II, que se dedica à realização de eventos, congressos e palestras para futuros pais, complementada pela prestação de serviços de promoção e publicidade.

Segundo a informação prestada na altura pela Stamlab à AdC para este negócio, a consolidação com a Bébécord criava um operador com 60% a 70% de quota de mercado, de acordo com dados de 2017. A BebéVida tinha 20% a 30%.

A AdC foi notificada da operação a 4 de maio e irá analisá-la para avaliar se a concentração pode criar ou reforçar uma posição dominante ou causar entraves significativos à concorrência. Entre os fatores lavados em conta estão as quotas de mercado, a estrutura dos mercados relevantes, o poder de mercado dos compradores e barreiras à entrada ou expansão de concorrentes. Caso considere que a aquisição levanta problemas concorrenciais relevantes, passa para uma investigação aprofundada.