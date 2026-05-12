CTT encaixam 64 milhões com parceria ibérica com a DHL para a distribuição de encomendas online

Após ter recebido ‘luz verde’ da Comissão Europeia, com o regulador europeu da concorrência a aprovar “incondicionalmente” a joint-venture sem aplicar remédios, os CTT e a DHL anunciaram esta terça-feira ter completado finalmente a parceria estratégica para a distribuição de encomendas online, que foi anunciada no final de 2024.

O negócio é complexo, com participações cruzadas. Para consolidar a parceria, a CTT Expresso adquire a DHL e-commerce Portugal; por outro lado, o Grupo CTT adquire uma participação de 25% na DHL eCommerce Espanha e a DHL eCommerce adquire uma participação de 25% na CTT Expresso. Ambas as partes poderão aumentar as respetivas participações até um máximo de 49%.

Em comunicado enviado esta terça-feira à CMVM, a empresa contabiliza que “o encaixe líquido para os CTT será de 64 milhões de euros” e informa que o valor dos ativos (enterprise value) da transação à data da assinatura manteve-se inalterado”. “A variação do encaixe líquido reflete os ajustamentos habituais relativos à dívida líquida e ao fundo de maneio líquido”, acrescenta.

Indicam ainda que está prevista uma nova fase da transação, em que será atribuída uma estrutura de opções de compra (com exercício após o fecho das contas de 2027 e 2028):

Aos CTT é concedida uma opção de adquirir 10% da Danzas [acionista única da DHL Parcel Iberia] e à DHL de adquirir 10% na CTT Expresso, com base nas contas de 2027.

Sujeito ao cumprimento de certas condições relativas ao desempenho operacional (Mecanismo de cumprimento (“trigger ”): EBIT de 2028 consolidado da JV (soma do EBIT verificado em 2028 da Danzas e da CTT Expresso), estar acima de 96 M€ ) e assumindo que a opção acima é exercida, aos CTT será concedida uma opção de adquirir até 49% da Danzas (posição adicional de 14%) e à DHL de adquirir até 49% da CTT Expresso (posição adicional de 14%).

“A Danzas será avaliada a 11,5x FY 2027 / FY2028 EBIT (dependendo do período de exercício) e a CTT Expresso será avaliada a 12,5x FY 2027 / FY2028 EBIT (dependendo do período de exercício). Se o EBIT se situar acima do plano de negócios atual, apenas 50% do delta entre o EBIT verificado e o previsto será considerado para efeitos de avaliação”, contabilizam na mesma nota enviada ao regulador.

Os CTT preveem que esta transação “gere sinergias operacionais e comerciais significativas em Portugal e Espanha, bem como sinergias ao nível da estrutura empresarial”. Detalha ainda que as sinergias operacionais incluem as áreas de instalações e tratamento, rede de transporte e última milha.

Em ritmo normalizado, lê-se ainda na mesma informação ao mercado, o impacto das sinergias ao nível do EBIT atingirá um montante anual superior a 35 milhões de euros para as operações combinadas das duas empresas envolvidas nesta joint-venture, estimando que “o ritmo normalizado das sinergias possa ser alcançado ao longo dos próximos dois a três anos”.

Em 2025, o grupo CTT obteve lucros de 50,7 milhões de euros, mais 11,4% do que no ano anterior. A administração da empresa decidiu subir para 19 cêntimos o dividendo, que se mantinha nos 17 cêntimos há dois anos consecutivos. Entretanto, João Bento deixou o cargo de CEO dos CTT no final de abril, tendo sido substituído pelo atual administrador com o pelouro financeiro, Guy Pacheco.