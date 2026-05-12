DBRS e Fitch sobem ratings do banco Montepio

A agência Morningstar DBRS voltou a subir o rating de longo prazo do emitente e da dívida sénior do banco Montepio, para BBB, adiantou em comunicado divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Com esta decisão, a agência “elevou o rating de longo prazo do emitente e da dívida sénior para BBB, consolidando o posicionamento do Banco Montepio dentro da categoria investment grade” (grau de investimento), indicou.

Além disso, a DBRS subiu o rating dos “depósitos para BBB (high), tendo ainda melhorado os ratings de curto prazo e da dívida subordinada, e revisto a perspetiva para positiva, sinalizando uma expectativa favorável quanto à evolução futura”.

Segundo o Montepio, na fundamentação da decisão, a DBRS destacou o progresso alcançado pelo banco “na redução do risco do balanço, a melhoria do perfil de risco da carteira” e o reforço da capitalização, bem como a “capacidade demonstrada de gerar resultados de forma consistente e de sustentar níveis adequados de rendibilidade num contexto de normalização gradual das taxas de juro”.

A DBRS apontou ainda “a redução expressiva dos ativos não produtivos” e a “geração orgânica de capital e a solidez do perfil de financiamento e liquidez”, bem com uma base de depósitos “estável e diversificada”, disse o banco. O Montepio lembrou que, desde março de 2023, a DBRS já elevou o seu rating em “seis níveis acumulados”.

Também a Fitch subiu o rating dos depósitos do banco, para BBB+, adiantou, noutro comunicado. Este upgrade (subida) surge na sequência da “atualização da metodologia da Fitch aplicada aos bancos que operam em jurisdições com regimes de resolução desenvolvidos, como Portugal”.

Passa assim a existir uma “maior diferenciação entre os ratings de depósitos e da dívida sénior preferencial elegível para MREL [requisitos de fundos próprios e passivos elegíveis]”, sendo que a Fitch reconhece “um maior nível de proteção dos depósitos, resultante do regime de proteção dos depositantes existente em Portugal”.