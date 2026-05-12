DE-CIX Lisboa duplica capacidade instalada para troca de dados em 2025

A DE-CIX Lisboa duplicou a sua capacidade instalada no ano passado, de acordo com o relatório esta terça-feira divulgado que indica que o operador de Internet Exchange ocupa o primeiro lugar na Europa, Médio Oriente e Índia. De acordo com o relatório anual, “a DE-CIX Lisboa terminou o ano de 2025 com mais de 60 redes ligadas ou em ligação”.

Num ano, “duplicou a capacidade instalada para troca de dados (+122%) que atingiu o potencial de 1,8 Terabits e o triplo do número de portas 100GE (‘Gigabit Ethernet’), passando de cinco em 2024 para 16 em 2025 (+220%)”, refere a empresa.

Só para se ter uma ideia, 1,8 Terabits de capacidade instalada da DE-CIX é o equivalente a 594 mil vídeos em qualidade HD (alta definição) transmitidos em simultâneo. Ou seja, mais de 5% da população portuguesa a transmitir simultaneamente um vídeo em qualidade HD. Além disso, o pico de tráfego “aumentou 13% para 102,14 Gigabits face a 2024”.

O relatório indica ainda que a dE-CIX reforçou também a sua posição “como o principal operador mundial de Internet Exchange (IX) neutro em relação a centros de dados e operadoras, detendo a posição número um na Europa, Médio Oriente e Índia, ao mesmo tempo que fortalece a sua posição para se tornar o 3.º maior na América do Norte”.

O início deste ano, segundo o documento, está a ser “sustentado por um aumento de 25% das redes ligadas, para mais de 4.300, e um aumento de 40% na capacidade total ligada para 220 terabits durante 2025″.

“A implementação da primeira porta de cliente de 800 GE do mundo na DE-CIX Frankfurt, e o crescimento de 120% nas portas de 400 GE a nível global, refletem um esforço deliberado para antecipar as exigências de capacidade que a IA [inteligência artificial] e a Cloud [armazemanento em nuvem] estão agora a colocar na infraestrutura central da Internet”, refere a tecnológica.

Segundo a empresa, “o sul da Europa está a evoluir para um ponto de convergência multicontinental (Europa-África-Américas), incorporando o mega-hub ibérico interligado de Lisboa, Madrid e Barcelona”. A região demonstra “um forte dinamismo empresarial, impulsionado pela crescente procura de serviços de Cloud e IA. Por outro lado, Lisboa e Marselha estão a reforçar as rotas de tráfego no Este e Oeste em África e transcontinentais”, acrescenta.

“O sul da Europa reforçou ainda mais a sua posição como uma região estratégica de interligação transcontinental, com Lisboa a assumir-se como uma porta de entrada atlântica crucial para África ocidental e as Américas” explica Theresa Bobis, diretora regional da DE-CIX para o Sul da Europa, citada em comunicado.

“Com a evolução de Portugal em termos de cabos submarinos e plataformas de interligação como o DE-CIX, tanto os ISP locais como os de África e da América Latina têm também a oportunidade de aceder a outros fornecedores de conteúdos que, tradicionalmente, apenas estavam acessíveis em Londres e/ou Frankfurt reduzindo significativamente a latência e os custos”, remata.