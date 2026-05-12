eBay rejeita oferta de 56 mil milhões do GameStop. “Não é credível nem atrativa”

A empresa de comércio eletrónico eBay rejeitou a oferta de aquisição no valor de 56 mil milhões de dólares lançada pelo GameStop. O presidente da empresa, Paul Pressler, justificou a decisão argumentando que a oferta “não é credível nem atrativa“.

“O conselho de administração da eBay está confiante de que a empresa, sob a sua atual equipa de gestão, está bem posicionada para continuar a impulsionar um crescimento sustentável“, acrescentou o chairman da empresa de comércio eletrónico, numa resposta à oferta não solicitada apresentada pela GameStop por uma empresa que tem quatro vezes o seu valor de mercado.

A Gamestop ainda não comentou a decisão do eBay, contudo poderá avançar com uma oferta hostil. O CEO da GameStop, Ryan Cohen, já afirmou estar disposto a apresentar a proposta diretamente aos acionistas da eBay, possivelmente através da convocação de uma assembleia extraordinária.

Cohen argumenta que, uma combinação da GameStop e da eBay, permitiria reduzir custos e encontrar sinergias para criar uma empresa muito maior.

O líder da GameStop, que ganhou visibilidade em 2021 com a euforia gerada em torno das chamadas meme stocks, defende que poderia aumentar a rentabilidade da eBay ao replicar a estratégia de corte de custos da GameStop e utilizar as suas 600 lojas nos EUA como uma rede física para ajudar a transformar a eBay numa concorrente mais forte da Amazon.

Tanto a eBay como a GameStop vendem artigos colecionáveis, como cartas colecionáveis, mas os seus negócios principais são diferentes. Enquanto a eBay ganha comissões ao ligar compradores e vendedores online sem manter inventário, a GameStop compra produtos a grosso e revende-os através de lojas físicas.