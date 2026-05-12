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Elsa Oliveira Santos é a nova head of corporate marketing & communication da Samsung Portugal

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Elsa Oliveira Santos construiu um percurso em empresas como a Nestlé, onde desempenhou funções de corporate communication manager nos últimos seis anos.

A Samsung Portugal nomeou Elsa Oliveira Santos como nova head of corporate marketing & communication. O objetivo passa por sublinhar a relevância estratégica desta função no mercado nacional e o papel crescente da marca juntos dos consumidores.

Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de marketing, comunicação e gestão de marca, Elsa Oliveira Santos construiu um percurso em empresas de como a Nestlé, onde desempenhou funções de corporate communication manager nos últimos seis anos, e a Prosegur, onde liderou durante mais de uma década a comunicação e responsabilidade social em Portugal.

“Ao longo do seu percurso, destacou-se pela capacidade de desenvolver estratégias integradas de comunicação, gestão de reputação e posicionamento de marca, bem como pela proximidade na ligação entre marcas, media, colaboradores e comunidades”, nota a empresa, em comunicado.

A sua entrada na Samsung surge num momento em que a empresa quer reforçar a aposta numa comunicação mais próxima, relevante e centrada no impacto real da tecnologia no dia-a-dia das pessoas, traduzindo inovação em experiências concretas e acessíveis, num posicionamento mais local.

A entrada da Elsa vem reforçar uma área estratégica para a Samsung, num momento em que a marca assume um papel cada vez mais relevante na vida das pessoas, em especial em Portugal. Queremos continuar a aproximar a inovação do dia-a-dia, de forma simples, útil e com impacto real, e a comunicação tem um papel central nesse caminho”, afirma Nuno Parreira, general manager da Samsung Portugal.

Já Elsa Oliveira Santos destaca o desafio como uma oportunidade de contribuir para esta visão. “Para mim, trabalhar na Samsung é abraçar um futuro onde a tecnologia transforma o nosso dia-a-dia, impulsionada pela inovação constante e sustentada numa cultura que nos inspira a ir sempre mais longe, pelo consumidor”, destaca.

Com esta nomeação, a Samsung pretende reforçar o seu compromisso com uma comunicação mais estratégica, consistente e alinhada com os seus principais territórios — inovação, cultura e experiência.

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