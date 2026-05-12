Empresa de aeronáutica OGMA abre programa de estágios com 14 vagas

A OGMA abriu o programa de estágios Trainees OGMATON. A empresa de aeronáutica tem 14 vagas para estudantes finalistas de mestrado ou recém-graduados em engenharia. As candidaturas decorrem até 29 de junho com o programa de 12 meses a arrancar a 6 de outubro.

A empresa define o programa Trainees OGMATON como uma “iniciativa estratégica para “atrair, desenvolver e integrar jovens talentos, essencialmente das áreas de engenharia, no setor aeronáutico”.

“Ao longo dos anos, tem desempenhado um papel determinante no reforço da inovação, na renovação de conhecimento e na preparação de futuros profissionais para os desafios de uma indústria altamente exigente e tecnológica”, garante fonte oficial da companhia ao ECO/eRadar. “Mais do que uma oportunidade de estágio, o OGMATON representa um investimento direto da OGMA no futuro da engenharia e na formação prática de estudantes com elevado potencial”.

Durante 12 meses, os estagiários “trabalham em contexto real, acompanham projetos estratégicos e desenvolvem competências técnicas e comportamentais essenciais para a sua carreira, tendo a possibilidade de no final do programa, integrarem os quadros da empresa”, descreve. “Prova do sucesso deste programa são os vários trainees de edições anteriores que hoje ocupam posições de destaque nas suas áreas de atividade dentro da OGMA”, realça.

Para a próxima edição, com início previsto a 6 de outubro, a realizar-se em Alverca, a sede da empresa, a OGMA disponibiliza 14 vagas destinadas a estudantes finalistas de mestrado ou recém-graduados em engenharia. “Os selecionados integrarão diferentes áreas da empresa, contribuindo ativamente para projetos diferenciadores e desafios reais da indústria aeronáutica”, refere.

Manutenção de aeronaves, motores e componentes, aeroestruturas e áreas transversais (como IT, Supply Chain, Qualidade e Ambiente) são as áreas às quais os potenciais estagiários podem candidatar-se, podendo fazê-lo no site da empresa até 29 de junho.

Depois da candidatura, seguem-se testes e um video pitch, uma entrevista telefónica, o OGMATON Assessment Day e uma entrevista final, informa a empresa na página do programa de estágios.

“O programa oferece bolsa mensal com complemento de alimentação, 15 dias de dispensa remunerada e o dia de aniversário“, adianta sobre as condições oferecidas pela companhia.

“O OGMATON afirma-se assim como uma porta de entrada privilegiada para jovens engenheiros que procuram adquirir experiência prática, crescer num ambiente industrial de excelência e iniciar o seu percurso profissional numa das empresas de referência do setor aeronáutico em Portugal”, sintetiza a empresa.

Detida a 65% pela Embraer, a companhia, entre outras atividades, tem estado envolvida no programa dos C-130.