Direto EUA reforçam sanções ao Irão para bloquear venda de petróleo à China
Estados Unidos sancionaram mais 12 indivíduos e entidades ligados a Teerão. Ataque israelita causa seis mortos no Líbano. Taiwan quer "reforçar cooperação" com EUA para "dissuasão eficaz".
Os Estados Unidos sancionaram 12 indivíduos e entidades ligados a Teerão, acusando-os de facilitarem a venda de petróleo iraniano à China, poucos dias antes de um encontro entre Donald Trump e o homólogo chinês, Xi Jinping. A agência de notícias oficial libanesa avança que seis pessoas morreram devido a um bombardeamento aéreo israelita em Kfar Dounine, no sul do país.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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