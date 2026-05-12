Ataque ao Irão

Direto EUA reforçam sanções ao Irão para bloquear venda de petróleo à China

  • ECO
  • 8:09

Estados Unidos sancionaram mais 12 indivíduos e entidades ligados a Teerão. Ataque israelita causa seis mortos no Líbano. Taiwan quer "reforçar cooperação" com EUA para "dissuasão eficaz".

Os Estados Unidos sancionaram 12 indivíduos e entidades ligados a Teerão, acusando-os de facilitarem a venda de petróleo iraniano à China, poucos dias antes de um encontro entre Donald Trump e o homólogo chinês, Xi Jinping. A agência de notícias oficial libanesa avança que seis pessoas morreram devido a um bombardeamento aéreo israelita em Kfar Dounine, no sul do país.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.

 

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