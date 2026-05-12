Reforma do Estado

Ex-chefe da Casa Civil de Marcelo nomeado consultor do grupo de trabalho da Reforma do Estado

  • Lusa
  • 16:55

O ministro-Adjunto e da Reforma do Estado destacou a “capacidade de coordenação institucional, sentido de serviço público e profundo conhecimento do funcionamento do Estado” de Frutuoso de Melo.

O Governo nomeou o antigo Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Fernando Frutuoso de Melo, para consultor sénior do grupo de trabalho para a Reforma do Estado.

Segundo um documento ao qual a Lusa teve acesso, o ministro-Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, destacou a “capacidade de coordenação institucional, sentido de serviço público e profundo conhecimento do funcionamento do Estado” do jurista.

“A nomeação de Fernando Frutuoso de Melo acontece numa fase particularmente decisiva dos trabalhos de preparação e implementação das medidas de reforma, em que se torna essencial reforçar a capacidade de articulação institucional, visão estratégica e acompanhamento transversal das diferentes áreas em transformação”, lê-se no documento.

Fernando Frutuoso de Melo é licenciado em Direito, e exerceu vários cargos nas administrações públicas portuguesa e europeia. De março de 2016 a março de 2026 foi Chefe da Casa Civil do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

É membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, nomeado por indicação do primeiro-ministro, Luís Montenegro, em março.

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