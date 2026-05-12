Fitch sobe rating do Novobanco para ‘A+’

A agência de notação financeira Fitch melhorou o rating do Novobanco de ‘A’ para ‘A+’, deixando a perspetiva (outlook) em estável, adiantou esta terça-feira o banco.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pelo Novo Banco, “a Fitch melhorou em um nível o rating de depósitos de longo prazo do novobanco, para ‘A+’, de ‘A’, refletindo a preferência dos depositantes em Portugal e o buffer individual de dívida elegível para resolução”.

Paralelamente, “o rating de depósitos de curto prazo do Novo Banco foi confirmado em ‘F1’”, acrescenta. Em 30 de abril, a agência de notação financeira norte-americana tinha melhorado a avaliação do risco do Novobanco por considerar que a instituição, após a compra pelo grupo BPCE, passou a beneficiar “de uma probabilidade muito elevada de apoio acionista, que possui um rating superior”.

O Novobanco teve lucros de 200,7 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 13,2% do que nos primeiros três meses de 2025.