Reforma do Estado

Gonçalo Matias avisa que “lei da interoperabilidade vai ter sanções para quem não a cumprir”

Ministro da Reforma do Estado avançou no Parlamento que a lei da interoperabilidade, que está "em avaliação", prevê sanções para quem não a cumprir.

O ministro Adjunto e da Reforma do Estado avisou esta terça-feira que a “lei da interoperabilidade vai ter sanções para quem não a cumprir”. Gonçalo Matias falava numa audição regimental no Parlamento, onde explicou que “a lei já está redigida e encontra-se agora em avaliação” pela Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Gonçalo Matias adiantou que, no período das tempestades que assolaram o país este inverno, existia já uma sanção para as entidades que pedissem documentos que já estavam na posse do Estado. “Os apoios não podem ser recusados por falta de documentos, é identificado um caso e sancionado. Está na lei e um apoio não pode deixar de ser concedido”, sublinhou.

A interoperabilidade significa que o Governo não pode pedir aos cidadãos e às empresas documentos que já estejam na posse do Estado, permitindo que diferentes serviços públicos partilhem informação entre si de forma automática e segura.

Segundo o ministro, este princípio pretende reduzir burocracias e aplicar a lógica do “só uma vez”, ou seja, o cidadão ou a empresa apenas têm de entregar determinada informação uma única vez à Administração Pública.

“A lei da interoperabilidade vai permitir eliminar muita burocracia e garantir que o princípio ‘só uma vez’ seja aplicado”. O ministro deu o exemplo da Estónia, que “já se encontra com 100% dos serviços digitais”, defendendo que “é mais seguro ter os dados digitais do que um papel a circular”.

Adiante, o governante afirmou que as entidades públicas vão estar registadas no iAP (Interoperabilidade da Administração Pública) e que vão partilhar os dados na plataforma. “Vamos ter uma lei que vai mesmo ter resultados e vai entregar aos portugueses eficiência”, rematou Gonçalo Matias.

Questionado ainda pelos deputados presentes na audição sobre os resultados já visíveis da reforma do Estado, o governante defendeu que “a reforma do Estado segue a bom ritmo e não se faz de um dia para o outro”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Gonçalo Matias avisa que “lei da interoperabilidade vai ter sanções para quem não a cumprir”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

“Não vivemos para ter contas públicas positivas”

Fátima Castro,

Mas Montenegro sublinhou que “ter contas públicas positivas proporciona a base para uma economia mais saudável”. E espera que Portugal seja um "contribuinte líquido" da UE no próximo quadro.

1