Governo da Noruega revê em alta de 30% receitas do petróleo e gás
As novas estimativas apontam para receitas de aproximadamente 67 mil milhões de euros com a venda de petróleo e gás.
O Governo norueguês aumentou em 30% a previsão das receitas anuais do petróleo e gás devido à subida dos preços do crude causada pela guerra no Médio Oriente, de acordo com as projeções atualizadas apresentadas esta terça-feira.
As novas estimativas apontam para receitas de 721,1 mil milhões de coroas norueguesas (aproximadamente 67 mil milhões de euros) com a venda de petróleo e gás.
A Noruega tornou-se o principal fornecedor de gás da União Europeia (UE) no final de 2022, cobrindo entre 30% e 40% das necessidades daquela fonte de energia, em substituição dos fornecimentos da Rússia após a invasão da Ucrânia.
O país gere as suas receitas de petróleo e gás através de um fundo soberano, considerado o maior do mundo, que é utilizado para financiar pensões, entre outros fins.
As regras do fundo soberano, gerido pelo banco público Norges, permitem a atribuição de uma parcela de 3% do seu valor ao orçamento anual do Estado norueguês, embora este limite tenha sido ultrapassado durante a crise financeira de 2008 e a pandemia de covid-19.
O governo trabalhista norueguês vai afetar 579 mil milhões de coroas norueguesas (aproximadamente 53 mil milhões de euros) do fundo ao orçamento deste ano, o que representa 2,7% do seu valor total.
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