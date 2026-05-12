Guerra com o Irão já custou 29 mil milhões de dólares aos EUA

A guerra dos EUA com o Irão já terá atingido custos de 29 mil milhões de dólares (cerca de 24,6 mil milhões de euros), quatro mil milhões acima da estimativa avançada no mês passado, noticia a Reuters citando um responsável sénior do Pentágono.

No final de abril, o Pentágono tinha estimado custos de 25 mil milhões de dólares (21,2 mil milhões de euros) com a ação militar norte-americana no Irão. Esta terça-feira esse montante foi atualizado por Jules Hurst, que exerce as funções de controlador [comptroller] no Pentágono, aos legisladores, durante uma audição da House Armed Services Committee.

O responsável, que falava lado do secretário de Estado da Defesa, Pete Hegseth, e o general Dan Caine, Chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, referiu que a estimativa incluía custos atualizados de reparação e substituição de equipamentos e custos operacionais.

O conflito teve início a 28 de fevereiro, data em que foi lançada a Operação Fúria Épica dos EUA (e Israel) contra o Irão. No final de março, a Administração Trump pediu um reforço de 200 mil milhões de dólares ao Congresso para custear a ação militar no Médio Oriente.