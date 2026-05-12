Lola Casademunt abre primeira loja em Portugal

A marca espanhola abre esta quinta-feira a sua primeira loja em território nacional. É a primeira de duas que a empresa tem previsto inaugurar em Portugal em 2026

A marca espanhola Lola Casademunt inaugura esta quinta-feira a sua primeira loja em nome próprio em Portugal, no centro comercial Amoreiras, em Lisboa. Esta abertura reforça a presença da marca em Portugal, depois dos espaços no El Corte Inglés, e é mais um passo na sua expansão internacional.

Fundada há 45 anos por Lola Casademunt, a empresa está atualmente na segunda geração familiar, com Maite Casademunt na presidência e direção criativa. A gestora, à frente da empresa desde 2018, alargou o posicionamento da insígnia e iniciou em 2020 o processo de crescimento, impulsionada pela transição para um segmento premium e pela expansão internacional.

Lola Casademunt está agora presente em 46 mercados, da Europa ao México, com lojas próprias, franchise, multimarca e online. Este último foi o canal com melhor desempenho em 2025, com um crescimento de 14%, enquanto as vendas internacionais já representam 30% da faturação.

A empresa, nascida na Catalunha, fechou o exercício de 2025 com receitas de 61 milhões de euros, de acordo com a imprensa espanhola. O resultado representa um aumento de 8 % face ao ano anterior. A empresa indica ter conseguido crescer “acima do mercado”, apesar das dificuldades geopolíticas e das interrupções logísticas que têm condicionado o setor da moda, nomeadamente o conflito no Médio Oriente.

Além da loja portuguesa, este ano, estão previstas outras cinco aberturas, entre as quais as duas primeiras lojas no México e mais uma em Portugal, de acordo com o CEO da empresa, Paco Sanchéz, citado pelo jornal La Vanguardia. Estima também um aumento de 12% da faturação, desde que o contexto geopolítico não agrave a instabilidade nos mercados.