Lucro da Sonaecom dispara 57% para 21,5 milhões até março

A Sonaecom, acionista da Nos e dona do Público, fechou o primeiro trimestre do ano com um resultado líquido de 21,5 milhões de euros. Trata-se de uma subida de 57,4% face aos 13,7 milhões de euros reportados no período homólogo de 2025, com os números a serem suportados por uma contribuição de 20 milhões de euros da operadora de telecomunicações.

O volume de negócios consolidado totalizou 3,9 milhões de euros até março, representando um aumento homólogo de 0,7%, segundo adianta a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O EBITDA manteve-se “globalmente estável” em 16,9 milhões de euros, “refletindo uma menor contribuição operacional subjacente, compensada pelo desempenho positivo dos investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial”, explica o comunicado.

A empresa adianta que as contribuições pelo método da equivalência patrimonial aumentaram para 20 milhões de euros no trimestre, acima dos 19,8 milhões nos primeiros três meses de 2025, a refletirem sobretudo a evolução positiva do resultado líquido da Nos, que subiu 4,7% entre janeiro e março, para 62 milhões de euros.

O resultado direto “permaneceu sólido em 18,5 milhões de euros no primeiro trimestre de 2026, em linha com os 18,6 milhões de euros registados no primeiro trimestre de 2025, suportado pela contribuição resiliente da Nos”, acrescenta o mesmo comunicado.