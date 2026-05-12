Imobiliário

Messi compra centro comercial abandonado há mais de 30 anos

  • Lina Santos
  • 14:15
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Empresa do jogador pagou 11, 5 milhões por edifício fechado desde 1993.

A Edificio Rostower, de Leo Messi, pagou 11,5 milhões por um ativo encerrado desde 1993 numa zona prime de Barcelona e com potencial de requalificação, de acordo com o Expansión. Trata-se das antigas galerias comerciais Via Wagner, na zona alta da cidade, com cerca de 4.000 metros quadrados.

Segundo o jornal, a Edificio Rostower, uma Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) pertencente a Leo Messi , comprou o ativo à Santomera Bay e, de acordo com a informação divulgada por esta empresa, a intenção da imobiliária cotada de Messi é fazer uma reforma integral do edifício para o colocar no mercado de arrendamento.

A Santomera Bay tinha comprado o imóvel no ano passado e vende o ativo depois de, segundo a mesma informação, ter recebido interesse de outros compradores potenciais.

Segundo o La Vanguardia, as antigas galerias Via Wagner tornaram-se um caso sério de degradação prolongada no bairro de Sarrià-Sant Gervasi, depois de décadas de bloqueio da propriedade, ocupações e um incêndio em 2001 que destruiu grande parte das instalações. Em 2024, o jornal noticiava que vários investidores tinham em vista a conversão do espaço num complexo de escritórios com cerca de 2.100 metros quadrados e uma cobertura de 800 metros quadrados, capaz de acolher três ou quatro empresas e cerca de 250 trabalhadores — um projeto que não avançou.

A Edificio Rostower está cotada desde o início de 2025 na Portfolio Stock Exchange e tem uma capitalização bolsista de 243 milhões de euros. Entre os ativos da socimi contam-se também os hotéis da cadeia MiM, operados pela Meliá, e os restaurantes Hincha, geridos pelo chef Nandu Jubany. Já este ano soube-se também que Messi investiu na aquisição do clube espanhol da quinta divisão Unió Esportiva (UE) Cornellà, da cidade de Cornellà de Llobregat, na região da Catalunha.

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