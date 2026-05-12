Montenegro ‘entrega’ edifício para habitação a Lisboa e alternativa à VCI no Porto

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira o reforço de 400 novos agentes distribuídos equitativamente entre os comandos metropolitanos da PSP do Porto e de Lisboa. Na cidade Invicta, será criada uma alternativa à VCI, “enterrada” a Avenida AEP e criado um “distrito económico empresarial” naquela zona da freguesia de Ramalde. Já na capital, o Estado central vai transferir gratuitamente para a câmara lisboeta o edifício da antiga presidência do Conselho de Ministros, de modo a disponibilizar 90 casas de arrendamento acessível, preferencialmente para professores, médicos ou bombeiros.

Após um encontro com os presidentes de câmara Pedro Duarte e Carlos Moedas, o primeiro-ministro começou por anunciar 400 novos agentes para os comandos metropolitanos da PSP das duas cidades, além da reorganização nas esquadras, de modo a libertar 500 agentes para “funções de patrulhamento” nestas duas cidades, assim como em Setúbal. Haverá ainda um reforço das ações de patrulhamento do corpo de intervenção da PSP no Porto e em Lisboa, nomeadamente nas zonas de “maior implicação” do ponto de vista criminal.

Na capital, o Estado central vai transferir gratuitamente para a câmara lisboeta o edifício da antiga presidência do Conselho de Ministros, de modo a disponibilizar 90 casas de arrendamento acessível, preferencialmente para professores, médicos ou bombeiros. Uma vitória para Carlos Moedas, criticado pela oposição por não reclamar para o município este edifício que o Governo anunciou há meses como parte do espólio estatal a ser colocado em venda a privados.

Ao transferir gratuitamente este imóvel, o Estado abdica de cerca de 25 milhões de euros de uma possível alienação. “Este exemplo que nós queremos multiplicar é um daqueles casos em que o Estado vai abdicar da receita proveniente da possibilidade que era alienar aquele edifício, no caso concreto estaremos a falar de um edifício cuja alienação rondaria na nossa estimativa cerca de 25 milhões de euros”, calculou Montenegro.

Em cima da mesa estiveram em discussão um conjunto de preocupações dos autarcas que vão desde a segurança, habitação — áreas de pressão em ambas as cidades –, mobilidade e transportes.

Ao nível da mobilidade, o primeiro-ministro anunciou para o Porto uma nova via de cintura externa que será uma “ligação intermédia” entre a Via de Cintura Interna (VCI) e a Circular Regional Exterior do Porto (CREP/A41). O primeiro-ministro explicou que esta via será “uma alternativa à VCI, que possa desviar o trânsito entre o Sul e o Norte relativamente à travessia da cidade do Porto”.

“Se perspetivarmos esta intervenção à luz também da resolução do nó de ligação de Francos na VCI, poderemos estar na presença da maior transformação de trânsito, de capacidade de escoamento da Área Metropolitana do Porto [AMP], e da cidade em particular”, assinalou Luís Montenegro.

Ainda no que diz respeito à mobilidade no Porto, o chefe do Executivo avançou que está a ser trabalhada uma “rede complementar à rede de metro, de transporte urbano sustentável que posso incorporar soluções economicamente viáveis e naturalmente socialmente compatíveis com o desejo de todos serem beneficiados no território por transportes públicos de qualidade, amigos do ambiente, que possam projetar maior mobilidade”. Nesta matéria, Montenegro não avançou muitos mais pormenores.

Porto vai enterrar Avenida AEP

Enterrar a Avenida da Associação Empresarial de Portugal (AEP) para ligar as duas margens que esta artéria separa em Ramalde e criar o Distrito Económico e Empresarial do Porto foram mais algumas das novidades deste encontro.

O primeiro-ministro explicou que a Zona Industrial de Ramalde vai passar por uma “reorganização urbana de todo aquele espaço” para o direcionar “para um potencial que junte aquilo que já existe do ponto de vista industrial, do ponto de vista dos serviços, a novas utilizações, novos enquadramentos, nomeadamente no que diz respeito a empresas tecnológicas”.

Luís Montenegro comparou estas medidas ao projeto lisboeta “Parque Cidades do Tejo”.

“A nossa intenção é enterrarmos a atual avenida AEP para podermos ligar as duas margens daquela zona industrial e podermos criar um grande parque de habitação, de espaços empresariais, de serviços, espaço público para usufruto das comunidades, com espaços verdes, para a prática desportiva”, acrescentou, por sua vez, Pedro Duarte.

Já o futuro “Distrito Económico e Empresarial do Porto” vai permitir criar “até 35 mil novos postos de trabalho” e “até seis mil novas habitações para a classe média”, segundo avançou depois Pedro Duarte. O autarca da Invicta defendeu que a cidade “tem condições para ser um ‘hub’, um centro do ponto de vista de empresas tecnológicas”, alavancando toda a Área Metropolitana.