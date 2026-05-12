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BRANDS' ADVOCATUS Morais Leitão organiza a conferência “Concorrência: Balanço e Perspetivas”

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A Morais Leitão está a organizar a conferência "Concorrência: Balanço e Perspetivas", que vai decorrer em Lisboa, no dia 14 de maio. O evento vai discutir o tema do direito da concorrência.

No próximo dia 14 de maio, a Morais Leitão organiza, no seu escritório em Lisboa, a conferência “Concorrência: Balanço e Perspetivas”, um encontro que reúne reguladores, economistas, magistrados e advogados para debater os principais desenvolvimentos e desafios do direito da concorrência.

A sessão tem início às 08h30 com um momento de welcome coffee, seguindo-se a abertura por Joaquim Vieira Peres, sócio da Morais Leitão. A keynote será proferida por Nuno Cunha Rodrigues, Presidente da Autoridade da Concorrência.

O programa está estruturado em cinco painéis temáticos:

  • Concentrações e Política Industrial — com Paulo Gonçalves (Autoridade da Concorrência), Inês Gouveia, counsel da Morais Leitão, Luís Fontaine Campos (Frontier Economics) e Ricardo Bordalo Junqueiro (VdA). Moderação: Luís Nascimento Ferreira, sócio da Morais Leitão.
  • Private Enforcement — com Marta Campos (Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão), Barbara Veronese (Oxera), Miguel Sousa Ferro (Sousa Ferro e Associados) e Ricardo Oliveira (PLMJ). Moderação: Philipp Melcher, sócio da Morais Leitão.
  • Controlo de Investimento Estrangeiro (FDI) — com Miguel Moura e Silva (Autoridade da Concorrência), Aylin Hoffs (Gleiss Lutz) e Sara Fernández (Addleshaw Goddard). Moderação: Pedro de Gouveia e Melo, sócio da Morais Leitão.
  • Fundos Europeus — com Alexandra Vilela (Compete 2030), Helena Pinheiro Azevedo (Sustentável 2030) e Ricardo Pinheiro (Alentejo 2030). Moderação: Eduardo Maia Cadete, sócio da Morais Leitão.
  • Concorrência e Regulação no Setor Digital — com Ana Sofia Rodrigues (Autoridade da Concorrência), Raquel Brízida Castro (ANACOM), Christine Martins (Worten), Luís Soares (NOS) e Nuno Alvim (RBB Economics). Moderação: Inês Ferrari Careto, associada principal da Morais Leitão.

O programa inclui ainda momentos de networking, com coffee-breaks e almoço volante, e encerra com uma entrevista a Miguel Poiares Maduro, Dean da Católica Global School of Law, conduzida por Carlos Botelho Moniz, sócio da Morais Leitão. A sessão de encerramento estará a cargo de Luís Nascimento Ferreira.

A conferência tem como media partner o jornal ECO.

Inscreva-se na conferência aqui.

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