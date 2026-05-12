Morreu o antigo vereador de Lisboa e dirigente do CDS Pedro Feist
Fundador da empresa de brinquedos Concentra, Pedro Feist foi deputado eleito por Lisboa durante três legislaturas e vereador na autarquia da capital nos mandatos de Nuno Abecasis e Carmona Rodrigues.
O antigo dirigente do CDS e vereador da Câmara Municipal de Lisboa Pedro Feist morreu hoje aos 90 anos, disse à agência Lusa fonte do partido.
Pedro Feist foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa durante o mandato de Nuno Abecasis, entre 1977 e 1989, e também no de Carmona Rodrigues, entre 2005 e 2007.
Deputado à Assembleia da República eleito pelo CDS por Lisboa durante três legislaturas (III, IV e VII), Pedro Feist desempenhou também cargos como presidente da Distrital de Lisboa e presidente do Conselho Nacional do partido.
Em fevereiro de 2006 foi agraciado pelo então Presidente Jorge Sampaio como comendador da Ordem do Mérito.
Nas redes sociais, a empresa portuguesa de distribuição de brinquedos Concentra, que fundou em 1966, descreve-o como um “empreendedor visionário” que “contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento do setor em Portugal” e que “criou experiências, memórias e momentos de alegria que tocaram muitas famílias portuguesas”.
“Apaixonado por tudo o que fazia, deixou um legado notável no mundo dos brinquedos, marcando gerações com criatividade, inovação e alegria. Mais do que um empresário, foi uma pessoa inspiradora, cuja visão e humanidade tocaram todos os que o conheceram. A sua memória e legado viverão para sempre”, lê-se ainda na mesma publicação.
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