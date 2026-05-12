Novo adiamento. Contratos SAFE com empresas só devem ser assinados em junho ou julho, diz Nuno Melo

Os contratos com as empresas no âmbito do programa de empréstimo europeu SAFE só devem ser assinados em junho ou julho, revelou Nuno Melo, ministro da Defesa, esta terça-feira. Em abril, o governante apontava no Parlamento maio como data para a assinatura dos contratos para a fatia de 5,8 mil milhões de euros garantidos por Portugal.

“Vamos adquirir fragatas, vamos adquirir veículos blindados, vamos adquirir satélites, vamos adquirir munições, vamos adquirir sistemas de artilharia. Mas muito importante é esta nota: nós temos como critério primeiro da decisão na utilização do SAFE o retorno para a economia nacional e, portanto, nós queremos ter esta oportunidade como forma de reforçar a nossa economia, criar postos de trabalho e ter as empresas nacionais neste esforço europeu”, disse o ministro da Defesa, à margem de uma reunião dos ministros da Defesa da União Europeia (UE), em Bruxelas, citado pela RTP.

“Na seriação dos diferentes equipamentos, nós tratamos de avaliar qual a dimensão da participação das empresas portuguesas, quer na produção e ou na manutenção desses equipamentos. E é por isso que nós sabemos que em alguns projetos – e um deles é liderado por Portugal – a participação portuguesa é de 100%. Refiro-me ao projeto dos veículos não tripulados e eles serão totalmente produzidos em Portugal. Noutros, a participação portuguesa não será tão grande”, aponta ainda.

Entre os benefícios, estará a renovação do Arsenal do Alfeite. “O Arsenal do Alfeite, que está, eu diria, em péssimas condições há décadas, e que tem equipamento obsoleto de meados do século passado, em muitos casos, terá um investimento de muitos milhões de euros”, referiu ainda.

Portugal está entre o lote dos primeiros países a ver a sua fatia do SAFE aprovada em Bruxelas, tendo o primeiro cheque de 876 milhões data prevista de chegada em abril, segundo o porta-voz da Comissão Europeia ao ECO/eRadar. Em meados de abril, durante uma audição no Parlamento, Nuno Melo apontava maio como o mês da assinatura dos contratos com as empresas no âmbito deste programa.

Neste momento, Lituânia e Polónia estão entre os países que já assinaram acordos com as empresas. A Roménia está a sentir dificuldades no processo e já admite suspender os empréstimos SAFE dados os preços inflacionados do equipamento, acusa o ministro da Defesa da Roménia e vice-primeiro ministro do país, Radu-Dinel Miruță.