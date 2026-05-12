Open Cosmos vai construir oito satélites espanhóis para Constelação Atlântica

A Open Cosmos apresentou o desenho final de oito satélites espanhóis para fazerem parte da Constelação Atlântica (ESCA), programa impulsionado por Portugal e Espanha, com dotação de 30 milhões de euros. O programa ESCA passou com sucesso a Critical Design Review e recebeu luz verde para avançar para construção. A Open Cosmos tem operação em Portugal, tendo comprado a Connected, e tem planos para abertura de uma unidade fabril em Coimbra.

A Constelação Atlântica visa “reforçar as capacidades europeias de observação da Terra”, deverá colocar em órbita “16 satélites de última geração que vão operar de forma coordenada”, pode ler-se em comunicado enviado.

“Apresentar aqui hoje o desenho dos satélites é um ponto-chave para o programa da complexidade e da ambição da ESCA. O sistema está pronto para dar o salto para a fase de produção e reflete o enorme trabalho conjunto da Open Cosmos e de todo o consórcio industrial e científico espanhol”, assinalou Tiago Rebelo, CRO da Open Cosmos, durante o ESA Earth Observation Commercialisation Forum (ESA CommEO), em Sevilha, citado em comunicado.

O projeto “é um programa de observação da Terra dotado de 30 milhões de euros”. A componente espanhola (ESCA) é liderada e coordenada pela Open Cosmos, que será “responsável pelo desenho e construção dos oito satélites espanhóis”.

“A Constelação Atlântica representa um projeto estratégico de cooperação entre Espanha, Portugal, e a Agência Espacial Europeia. Com o ESCA, Espanha impulsiona tecnologias próprias de observação da Terra, reforça a sua autonomia tecnológica e consolida capacidades industriais nacionais de alto valor acrescentado num âmbito chave para a soberania tecnológica europeia”, frisou Cecilia Hernández, diretora de Programas e Indústria da Agência Espacial Espanhola, citada em comunicado.

“Este sistema dará acesso a dados de observação da Terra com acesso garantido sobre a Península Ibérica, fortalecendo a capacidade de monitorização e resposta a emergências, assim como a proteção do meio ambiente e a gestão eficiente do território. Além disso, contribuirá para melhorar a competitividade do tecido científico e industrial espanhol, e posicionar o país como ator relevante no desenvolvimento de infraestruturas espaciais avançadas”, concluiu Cecilia Hernández.

A empresa garante que o desenvolvimento deste projeto conta com o apoio de um consórcio, com Open Cosmos a liderar e coordenar o projeto. “O consórcio é formado pela Fossa, Satlantis, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), MWSE, Alén Space e CSIC, que atuam como principais fornecedores de cargas úteis e tecnologias-chave”.