OpenAI vai disponibilizar modelos de IA a empresas europeias para reforçar a cibersegurança

A OpenAI anunciou que vai disponibilizar acesso aos seus modelos de inteligência artificial (IA) mais avançados, incluindo o GPT-5.5-Cyber, à Deutsche Telekom, ao BBVA e a dezenas de outras empresas europeias, numa iniciativa destinada a reforçar a proteção das suas infraestruturas digitais contra vulnerabilidades e ciberataques. Entre as empresas abrangidas pelo programa estão ainda a Telefónica, a Sophos e a Scalable Capital, informou a OpenAI, citada pela agência Reuters.

O programa, denominado “Trusted Access for Cyber”, destina-se a empresas de setores considerados críticos, como serviços financeiros, telecomunicações, energia e serviços públicos , permitindo às organizações utilizar modelos de IA com mecanismos de segurança específicos para operações defensivas de cibersegurança.

“Precisamos de bloquear atividades perigosas, garantindo ao mesmo tempo que entidades de confiança dispõem de ferramentas eficazes para proteger sistemas, identificar vulnerabilidades e responder rapidamente a ameaças”, defendeu o diretor-geral da OpenAI para a Europa, Médio Oriente e África, Emmanuel Marill, esta terça-feira.

O anúncio surge numa altura em que crescem as preocupações em torno dos riscos associados aos novos modelos avançados de IA, sobretudo devido ao lançamento do Mythos, da Anthropic, no mês passado, que intensificou os receios sobre o potencial uso destas tecnologias para explorar falhas de cibersegurança e comprometer sistemas empresariais e financeiros. Vários especialistas, e a própria Anthropic, defendem que as capacidades avançadas de programação destes modelos permitem identificar vulnerabilidades com um nível de sofisticação sem precedentes, aumentando o receio de que possam ser utilizados para desestabilizar bancos, empresas e outras organizações críticas.

Bruxelas confirmou ainda esta segunda-feira que a Comissão Europeia também recebeu acesso aberto às ferramentas de cibersegurança da OpenAI. No entanto, um porta-voz da Comissão sublinhou que a Anthropic não demonstrou o mesmo nível de abertura e colaboração.