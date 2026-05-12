Preçários vão mudar para facilitar comparação entre bancos

Olhar para os preçários dos bancos para comparar ofertas tem sido uma tarefa cada vez mais complexa à medida que a oferta de produtos e serviços financeiros se vai sofisticando e diferenciando. O Banco de Portugal quer dar uma ajuda ao cliente e prepara mudanças de fundo para facilitar a vida de todos, sobretudo dos clientes.

As alterações fazem parte de um plano mais amplo do supervisor que pretende simplificar a estrutura e modelos de informação relativa aos preços e comissões praticados pelos bancos, regras com quase duas décadas e que o Banco de Portugal está a rever neste momento. Até 2028 haverá novidades.

O supervisor entende que os preçários desempenham um “papel central” na transparência dos custos dos produtos e serviços bancários.

“Contudo, os modelos de informação padronizada em vigor assentam em regras datadas, que não acompanharam plenamente a evolução da comercialização de produtos e serviços bancários nem as novas formas de apresentação digital da informação”, salienta a entidade no Relatório de Supervisão Comportamental divulgado esta terça-feira.

O Banco de Portugal parte para este trabalho depois de ter encontrado “limitações relevantes” no atual modelo de preçário, designadamente em relação à excessiva complexidade da informação e da forma como é apresentada, à dificuldade de comparação entre ofertas de diferentes bancos e aos riscos operacionais associados à forma como as instituições reportam essa informação ao supervisor.

Com isto, pretende-se acabar com os preçários extensos com dezenas e dezenas de páginas para termos documentos mais simples e claros e torná-los “mais orientados para as necessidades dos clientes e reduzindo, simultaneamente, custos de cumprimento e riscos operacionais para as instituições”.

O mesmo trabalho de reformulação está a ser feito no Comparador de Comissões disponibilizado pelo Portal do Cliente Bancário, com o objetivo de alargar os produtos e serviços bancários para efeitos de comparação de encargos.

Uma grande dificuldade reside no facto de haver uma oferta muito diferenciada para o mesmo produto (crédito habitação, consumo ou outro serviço), o que dificulta a comparação direta. O Banco de Portugal vai estar atento a isso, mas quer leque amplo de produtos comparáveis, bem mais do que o atual comparador permite comparar.

No relatório, o Banco de Portugal adianta que os trabalhos na revisão do modelo do preçário vão prosseguir este ano “com a definição dos novos modelos, em articulação com associações representativas da indústria e dos consumidores”.