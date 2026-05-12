PSD quer ouvir administração da RTP sobre apoio à deslocação de Alexandra Leitão ao Porto

Para além de disponibilizar um veículo da RTP para transportar Alexandra Leitão, caso que leva ao requerimento, um deputado do PSD também recebeu apoio à deslocação. A RTP afirma ser prática comum.

O Partido Social Democrata (PSD) quer ouvir o Conselho de Administração da RTP, depois de uma notícia do 24horas revelar que Alexandra Leitão participou numa reunião da Câmara de Lisboa, enquanto viajava para o Porto num veículo da estação pública para participar no programa “Grande Debate”.

No requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, é referido que “não estando em causa a relevância da participação de convidados nos conteúdos do serviço público de media, nem o normal funcionamento da atividade editorial, a utilização de recursos da RTP para este tipo de deslocações suscita, ainda assim, questões que importa esclarecer, designadamente quanto aos critérios adotados, à sua natureza e à sua extensão“.

Nesse sentido, os deputados sociais-democratas querem compreender “quais os critérios que presidem à disponibilização de meios de transporte a convidados da RTP, se tais práticas são generalizadas e aplicáveis de forma uniforme a diferentes convidados, independentemente da sua natureza ou função, qual o enquadramento interno e os procedimentos adotados nestas situações, e de que forma estas decisões se articulam com os objetivos de contenção e sustentabilidade financeira assumidos pela própria empresa”.

Segundo o Diário de Notícias apurou junto da RTP, a estação considera que assumir os custos de transporte e alojamento dos convidados é uma prática comum e inerente às necessidades de produção televisiva. No caso de Alexandra Leitão, a despesa será de cerca de 200 euros, sendo justificado com a necessidade de levar pessoas ao estúdio e com o facto de nenhum dos convidados ter uma avença ou ser pago pelo comentário.

O jornal revelou também que o deputado do PSD Bruno Vitorino, que participou no mesmo debate, também recebeu apoio à deslocação, depois de apresentadas as faturas por ir no seu próprio veículo, assim como apoio à estadia. Situação semelhante terá acontecido com outros convidados, como a atriz Maria João Vaz.

Questionado pelo DN sobre a omissão do caso de Bruno Vitorino do requerimento, o PSD não prestou esclarecimentos, indicando apenas que os subscritores do requerimento não fariam comentários nesta fase.

Questionada pelo +M sobre a política de pagamento de deslocações dos convidados, a RTP respondeu apenas que está sempre disponível para ir ao Parlamento, prestar todas as explicações que os deputados considerem necessárias.

Em paralelo, o Chega apresentou um requerimento para ouvir a administração — assim como os diretores de informação da televisão e rádio — a propósito da gestão da empresa, por se evidenciar “um grave quadro de instabilidade interna”. Entre os motivos elencados estão a controvérsia à volta da nova imagem da RTP, a deterioração da situação financeira e a aprovação de recurso à greve em resposta à ” ‘proposta de corte salarial’ apresentada pela Administração”.

A Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto vai votar amanhã, dia 13 de maio, ambos os requerimentos apresentados a cinco de maio, numa sessão em que será apreciado um requerimento sobre a Benfica FM, o relatório do projeto do PS sobre os estatutos da Lusa e os projetos de resolução sobre o património digital.