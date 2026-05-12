“Quem tem os melhores AVINTES?”. Rádio Comercial lança campanha de exterior no Porto

A criatividade foi desenvolvida pela equipa da Rádio Comercial. Já o plano de meios é feito em parceria com a Nova Expressão.

A Rádio Comercial apostou numa nova campanha de comunicação exterior no Porto, inspirada em em expressões, referências e detalhes que fazem parte do ADN da cidade invicta. A criatividade foi desenvolvida internamente.

Espalhada por mupis, ecrãs digitais, metro e grandes formatos outdoor, a campanha brinca com nomes de locais, pronúncias e expressões tipicamente portuenses. As criatividades já podem ser vistas em vários pontos da cidade, com frases como “a gente VCI”, “acabou a água? BESSA LEITE”, “esta é uma CAMPANHÃ da Rádio Comercial”, “a ouvir a Comercial? está BONJÓIA!” ou “quem tem os melhores AVINTES?”.

“Num momento em que cada vez mais marcas disputam a atenção dos consumidores, acreditamos que a relevância se constrói através da proximidade cultural e da ligação emocional às pessoas. O Porto é uma cidade com uma identidade muito própria, onde a autenticidade da comunicação faz toda a diferença, e esta campanha nasce precisamente dessa vontade de criar uma relação ainda mais próxima com os ouvintes através de referências locais, humor e expressões que fazem parte do dia a dia da cidade. Esta abordagem poderá, no futuro, inspirar outras campanhas regionais da marca”, afirma Rita Sobral, vice president de revenue growth da Bauer Media Portugal.

A campanha estará no ar durante 14 dias, através de um plano de meios desenvolvido em parceria com a Nova Expressão.