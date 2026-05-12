Rússia anuncia teste bem-sucedido de novo míssil nuclear intercontinental

A Rússia anunciou esta terça-feira ter testado com sucesso o novo míssil balístico intercontinental Sarmat, conhecido no Ocidente como Satan II, e assegurou que o sistema estará operacional até ao final deste ano.

“Este é o sistema de mísseis mais poderoso do mundo”, declarou o Presidente russo, Vladimir Putin, após receber o relatório sobre o lançamento bem-sucedido do míssil, poucos meses após expirar o tratado nuclear New START, protocolo firmado em 2010 entre os Estados Unidos e a Rússia.

Segundo Putin, o Sarmat poderá ter um alcance superior a 35 mil quilómetros e transportar uma ogiva com uma potência “mais de quatro vezes superior” à dos sistemas ocidentais. “O poder total da ogiva lançada é mais de quatro vezes superior ao de qualquer um dos análogos ocidentais mais poderosos existentes”, explicou o chefe de Estado russo, acrescentando que o novo sistema “estará pronto para combate até ao final deste ano”.

O lançamento do míssil tinha sido inicialmente anunciado para 2022, ano em que Moscovo iniciou a ofensiva militar em grande escala contra a Ucrânia. O anúncio surge num contexto de crescente tensão nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos, após ter expirado, em fevereiro, o tratado New START, o mais recente, e último, acordo bilateral de controlo de armas estratégicas entre as duas potências.

Assinado em 2010 e em vigor desde 2011, o tratado limitava o número de ogivas nucleares estratégicas e de lançadores destacados por Moscovo e Washington.

Após o fim do acordo, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, afirmou que a Rússia continuaria a respeitar voluntariamente os limites previstos pelo tratado, desde que os Estados Unidos adotassem a mesma posição.