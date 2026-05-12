Sonae já tem mais de 1.000 lojas no estrangeiro. Pesam 20% das vendas do grupo
Mais de 42% do parque de lojas do grupo da Maia, que detém os supermercados Continente, estava localizado em mercados internacionais no final de 2025. Vendas dispararam para 2,3 mil milhões.
Depois de um período forte de aquisições no exterior, a Sonae já conta com mais de mil lojas nos mercados internacionais, que representam mais de 42% do parque de lojas do grupo no final de 2025. A presença internacional gerou vendas de 2,3 mil milhões de euros no ano passado, o equivalente a mais de 20% dos 11,4 mil milhões faturados pelo grupo da Maia.
O volume de negócios gerado no exterior, em 2025, representa um crescimento de 45% face a 2024, ano marcado por um investimento recorde de 1,1 mil milhões de euros em compras lá fora, e de 11% no universo comparável de negócios, segundo dados divulgados pela empresa em comunicado.
Depois da onde de aquisições em 2024, que incluíram a aquisição da nórdica Musti por cerca de 700 milhões de euros, da Diorren e a “combinação dos negócios” da Druni e da Arenal em Espanha, o grupo da Maia focou-se em 2025 no desenvolvimento dos seus negócios, no reforço da diversificação do portefólio e na criação de valor social, com a atividade internacional a ganhar peso nos negócios.
“O peso das vendas internacionais no total do Grupo aumentou para mais de 20%, demonstrando o sucesso da expansão internacional decorrente do crescimento orgânico e de movimentos de consolidação”, detalha a companhia liderada por Cláudia Azevedo.
No setor do retalho, as insígnias do Grupo Sonae concluíram o ano com um total de 1.070 lojas fora de Portugal, registando-se um aumento de 74 lojas face ao ano anterior, adianta a empresa, acrescentando que, no final de 2025, mais de 42% do parque de lojas estava localizado em mercados internacionais, com destaque para a Europa.
A presença internacional do grupo abrange diferentes áreas. “No segmento de saúde e beleza, o Grupo é líder em Espanha através da operação da Druni e Arenal, que resulta da parceria 50/50 entre a MC e a Família Casp”, enquanto na eletrónica, detém a Worten, que integra a empresa de serviços e reparações de equipamentos iServices, e no retalho de moda opera a Salsa, especialista em denim, detalha a empenha.
Já no segmento de produtos e cuidados para animais de estimação, a nórdica Musti está presente em sete geografias, sendo líder de mercados nos países nórdicos e bálticos.
A Sonae atua ainda no setor imobiliário a nível global, através da Sierra, desenvolvendo e gerindo centros comerciais e projetos imobiliários, incluindo nos segmentos de escritórios e residencial. “A Sierra tem também uma parceria com o Bankinter para a gestão da ORES, que investe em ativos imobiliários na Península Ibérica” e “faz parte do grupo de controlo da ALLOS, o operador de centros comerciais líder na América Latina”, explica.
Ainda no ano passado, a Sierra reforçou a sua presença internacional com a aquisição da divisão de Real Estate Management da Unibail-Rodamco-Westfield, tornando-se o segundo maior gestor de centros comerciais de terceiros na Alemanha.
A Sonae realça ainda investimentos em empresas tecnológicas, através da sua participada Bright Pixel, que investe em empresas e start-ups com soluções para os setores do retalho, telecomunicações e cibersegurança. Já a Sparkfood atua também no fornecimento de extratos naturais e ingredientes ativos para cuidados humanos, de animais de estimação e plantas.
A dona dos supermercados Continente atingiu, no ano passado, um novo marco histórico de vendas, com as receitas a superarem pela primeira vez os 11 mil milhões de euros, enquanto os lucros aumentaram 11% para 247 milhões de euros.
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