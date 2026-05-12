Sonae já tem mais de 1.000 lojas no estrangeiro. Pesam 20% das vendas do grupo

Depois de um período forte de aquisições no exterior, a Sonae já conta com mais de mil lojas nos mercados internacionais, que representam mais de 42% do parque de lojas do grupo no final de 2025. A presença internacional gerou vendas de 2,3 mil milhões de euros no ano passado, o equivalente a mais de 20% dos 11,4 mil milhões faturados pelo grupo da Maia.

O volume de negócios gerado no exterior, em 2025, representa um crescimento de 45% face a 2024, ano marcado por um investimento recorde de 1,1 mil milhões de euros em compras lá fora, e de 11% no universo comparável de negócios, segundo dados divulgados pela empresa em comunicado.

Depois da onde de aquisições em 2024, que incluíram a aquisição da nórdica Musti por cerca de 700 milhões de euros, da Diorren e a “combinação dos negócios” da Druni e da Arenal em Espanha, o grupo da Maia focou-se em 2025 no desenvolvimento dos seus negócios, no reforço da diversificação do portefólio e na criação de valor social, com a atividade internacional a ganhar peso nos negócios.

“O peso das vendas internacionais no total do Grupo aumentou para mais de 20%, demonstrando o sucesso da expansão internacional decorrente do crescimento orgânico e de movimentos de consolidação”, detalha a companhia liderada por Cláudia Azevedo.

No setor do retalho, as insígnias do Grupo Sonae concluíram o ano com um total de 1.070 lojas fora de Portugal, registando-se um aumento de 74 lojas face ao ano anterior, adianta a empresa, acrescentando que, no final de 2025, mais de 42% do parque de lojas estava localizado em mercados internacionais, com destaque para a Europa.

A presença internacional do grupo abrange diferentes áreas. “No segmento de saúde e beleza, o Grupo é líder em Espanha através da operação da Druni e Arenal, que resulta da parceria 50/50 entre a MC e a Família Casp”, enquanto na eletrónica, detém a Worten, que integra a empresa de serviços e reparações de equipamentos iServices, e no retalho de moda opera a Salsa, especialista em denim, detalha a empenha.

Já no segmento de produtos e cuidados para animais de estimação, a nórdica Musti está presente em sete geografias, sendo líder de mercados nos países nórdicos e bálticos.

A Sonae atua ainda no setor imobiliário a nível global, através da Sierra, desenvolvendo e gerindo centros comerciais e projetos imobiliários, incluindo nos segmentos de escritórios e residencial. “A Sierra tem também uma parceria com o Bankinter para a gestão da ORES, que investe em ativos imobiliários na Península Ibérica” e “faz parte do grupo de controlo da ALLOS, o operador de centros comerciais líder na América Latina”, explica.

Ainda no ano passado, a Sierra reforçou a sua presença internacional com a aquisição da divisão de Real Estate Management da Unibail-Rodamco-Westfield, tornando-se o segundo maior gestor de centros comerciais de terceiros na Alemanha.

A Sonae realça ainda investimentos em empresas tecnológicas, através da sua participada Bright Pixel, que investe em empresas e start-ups com soluções para os setores do retalho, telecomunicações e cibersegurança. Já a Sparkfood atua também no fornecimento de extratos naturais e ingredientes ativos para cuidados humanos, de animais de estimação e plantas.

A dona dos supermercados Continente atingiu, no ano passado, um novo marco histórico de vendas, com as receitas a superarem pela primeira vez os 11 mil milhões de euros, enquanto os lucros aumentaram 11% para 247 milhões de euros.