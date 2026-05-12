Supervisor europeu vai enviar “cliente digital mistério” às seguradoras em Portugal
O regulador europeu de seguros vai testar a venda online em Portugal e outros nove países europeus, sem as seguradoras saberem. A EIOPA quer avaliar o processo da compra online pelos consumidores.
O regulador europeu de seguros vai levar clientes mistério às plataformas digitais de venda de seguros em Portugal. A Autoridade Europeia para Seguros e Pensões Ocupacionais (EIOPA) anunciou o arranque do seu segundo exercício coordenado de mystery shopping, desta vez focado no canal online e nos seguros de ramos Não Vida, como automóvel, habitação ou saúde.
Portugal é um dos dez países da UE escolhidos para participar na operação, que funcionará para analisar todo o processo de venda. Indivíduos treinados vão navegar nos sites das seguradoras como se fossem clientes comuns, registando falhas de informação, práticas comerciais duvidosas ou obstáculos à comparação de produtos.
A metodologia é definida pela EIOPA e aplicada de forma idêntica em todos os países, para que os resultados sejam comparáveis entre mercados e as conclusões daí obtidas poderão fornecer contributos para eventuais ajustamentos regulatórios e para o reforço das práticas de supervisão nos mercados nacionais envolvidos.
Os resultados só deverão ser conhecidos no primeiro semestre de 2027. A EIOPA já tinha realizado um exercício semelhante anteriormente, focado noutros canais de distribuição. A repetição da iniciativa, agora virada para o digital, acompanha a mudança de hábitos dos consumidores europeus.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Supervisor europeu vai enviar “cliente digital mistério” às seguradoras em Portugal
{{ noCommentsLabel }}