Supervisor europeu vai enviar “cliente digital mistério” às seguradoras em Portugal

O regulador europeu de seguros vai levar clientes mistério às plataformas digitais de venda de seguros em Portugal. A Autoridade Europeia para Seguros e Pensões Ocupacionais (EIOPA) anunciou o arranque do seu segundo exercício coordenado de mystery shopping, desta vez focado no canal online e nos seguros de ramos Não Vida, como automóvel, habitação ou saúde.

Portugal é um dos dez países da UE escolhidos para participar na operação, que funcionará para analisar todo o processo de venda. Indivíduos treinados vão navegar nos sites das seguradoras como se fossem clientes comuns, registando falhas de informação, práticas comerciais duvidosas ou obstáculos à comparação de produtos.

A metodologia é definida pela EIOPA e aplicada de forma idêntica em todos os países, para que os resultados sejam comparáveis entre mercados e as conclusões daí obtidas poderão fornecer contributos para eventuais ajustamentos regulatórios e para o reforço das práticas de supervisão nos mercados nacionais envolvidos.

Os resultados só deverão ser conhecidos no primeiro semestre de 2027. A EIOPA já tinha realizado um exercício semelhante anteriormente, focado noutros canais de distribuição. A repetição da iniciativa, agora virada para o digital, acompanha a mudança de hábitos dos consumidores europeus.