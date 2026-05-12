Todos os distritos do continente sob aviso amarelo por causa da chuva
Os 18 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de forte precipitação acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Todos os distritos de Portugal continental estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre estão sob aviso amarelo até às 15h de hoje e Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga até às 18h.
O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais prováveis no Norte e Centro, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde, vento fraco a moderado quadrante sul e pequena descida da temperatura mínima.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os seis graus Celsius (na Guarda) e os 13 (em Aveiro e Faro) e as máximas entre os 13 graus na Guarda) e os 22 (em Évora, Beja e Santarém).
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